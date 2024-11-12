حملات مكثفة لإزالة مخالفات على أراضي أملاك الدولة بقرى ميت غمر (صور)

شنت رئاسة ميت غمر بمحافظة الدقهلية حملات مكثفة لإزالة مخالفات على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية وإزالتها فورًا، بقرى ميت غمر.

إزالة مخالفات بناء بقرى ميت غمر

تم تنفيذ إزالة سور بالطوب الأبيض والأسمنت علي أرض زراعية بارتفاع 3 متر على مساحة 3 قراريط بقرية ميت يعيش وذلك في إطار التصدي بكل قوة لملف التعديات سواء بالبناء المُخالف أو التعدي على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية وإزالتها فورًا.

تابع اللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة ميت غمر، مع فريق العمل التنفيذي بإشراف من عبد الفتاح شحاتة - نائب رئيس مركز ومدينة ميت غمر بحضور محمد علي رئيس الوحدة المحلية بميت يعيش، والجمعية الزراعية وسكرتير الوحدة والقسم الهندسي ومسؤول التعديات.

تم إزالة سور بالطوب الأبيض والأسمنت على أرض زراعية بارتفاع 3 متر على مساحة 3 قراريط خارج الحيز بقرية ميت يعيش.

أكد اللواء أنور عثمان مواصلة رصد كافة أشكال التعديات المخالفة بمدينة ميت غمر والقري التابعة والتي يتم رصدها من خلال المرور الميداني أو وحدة المُتغيرات المكانية وتنفيذ قرارات الإزالة والتعامل الفوري معها مشددًا على أنه لن يسمح نهائيًّا بأي تعديات جديدة

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