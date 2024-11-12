الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حملات مكثفة لإزالة مخالفات على أراضي أملاك الدولة بقرى ميت غمر (صور)

تنفيذ ازالات بالدقهلية،
تنفيذ ازالات بالدقهلية، فيتو

شنت رئاسة ميت غمر بمحافظة الدقهلية حملات مكثفة لإزالة مخالفات  على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية وإزالتها فورًا، بقرى ميت غمر.

إزالة مخالفات بناء بقرى ميت غمر 

تم تنفيذ إزالة سور  بالطوب الأبيض والأسمنت علي أرض زراعية بارتفاع 3 متر على مساحة 3 قراريط  بقرية ميت يعيش  وذلك  في إطار التصدي بكل قوة لملف التعديات سواء بالبناء المُخالف أو التعدي على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية وإزالتها فورًا.

 

 تابع اللواء أنور عثمان  رئيس مركز ومدينة ميت  غمر، مع فريق العمل التنفيذي  بإشراف من عبد الفتاح شحاتة - نائب رئيس مركز ومدينة ميت غمر بحضور محمد علي رئيس الوحدة المحلية بميت يعيش،  والجمعية الزراعية وسكرتير الوحدة والقسم الهندسي ومسؤول التعديات.

 تم إزالة سور  بالطوب الأبيض والأسمنت على أرض زراعية بارتفاع 3 متر على مساحة 3 قراريط خارج الحيز بقرية ميت يعيش.

أكد اللواء أنور عثمان مواصلة رصد كافة أشكال التعديات المخالفة بمدينة ميت غمر والقري التابعة والتي يتم رصدها من خلال المرور الميداني أو وحدة المُتغيرات المكانية وتنفيذ قرارات الإزالة والتعامل الفوري معها مشددًا على أنه لن يسمح نهائيًّا بأي تعديات جديدة 

إزالة 28 حالة تعدي بالبناء على الأرض الزراعية بالشرقية

إزالة 35 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في القصاصين (صور)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

أراضى أملاك الدولة الأراضى الزراعية التعديات المخالفة الجمعية الزراعية الطوب الأبيض املاك الدولة رئيس مركز ومدينة ميت غمر محافظة الدقهلية مركز ومدينة ميت غمر ملف التعديات محافظة الدقهلية مدينة ميت غمر

مواد متعلقة

مقتل عامل بطلق نارى على يد جاره بمركز طما فى سوهاج

بعد عرض التقرير الجلسات المقبلة، توصيات إسكان النواب بتعديل الإيجار القديم

العربية لحقوق الإنسان تطلق ورشة الحد من عقوبة الإعدام

تفريغ الكاميرات للوصول إلى المتهم بدهس شاب في العمرانية

الأكثر قراءة

بعد التحذير من منخفض السودان المدمر، ماذا قالت الأرصاد عن طقس اليوم الثلاثاء

مواعيد مباريات الجولة الثالثة للدوري المصري بعد التوقف الدولي

أخبار مصر: القبض على الطبيبة صاحبة فيديو حمل السفاح، موعد مقترح لزيادة المرتبات والمعاشات، توقعات بزيادة الإيجار القديم 200 %

هل كثرة التبول للرجال مؤشر لمرض خطر؟ طبيب يحذر

بعد عرض التقرير الجلسات المقبلة، توصيات إسكان النواب بتعديل الإيجار القديم

تار بايت، ميلانيا ترامب ترفض لقاء السيدة الأولى، والسر درج ملابسها الداخلية

تباين أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق، و100 جنيه زيادة بين صغير وكبير السن

كريستيانو رونالدو يحصد الجائزة البلاتينية وتكريم مدرب الهلال السعودي

منوعات

المزيد

تار بايت، ميلانيا ترامب ترفض لقاء السيدة الأولى، والسر درج ملابسها الداخلية

خطة لـ"حجب الشمس" مدعومة من بيل جيتس، وعلماء يحذرون من الجفاف وفشل المحاصيل

مشاجرة أم عشيقها، تفاصيل جديدة عن طرد جميلة بنما من مسابقة ملكة جمال الكون (صور)

مصرع 7 أفراد من أسرة واحدة في انهيار صخري شمال اليمن

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

بعد التحذير من منخفض السودان المدمر، ماذا قالت الأرصاد عن طقس اليوم الثلاثاء

سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الإثنين بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

أرقام كولر مع الأهلي في عيد ميلاده الـ64 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "حبر الأمة" عبد الله بن عباس (2 - 3)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 12 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 12 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads