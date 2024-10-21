الكشف عن أسباب تصادم قطار بضائع بسيارة نقل بمزلقان ميناء دمياط (صور)
أصيب سائق مقطورة بإصابات بالغة إثر تصادم قطار بضائع به أثناء استقلاله لسيارة نقل مقطورة وتم نقله للمستشفى العام.
وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وجار رفع آثار تحطم السيارة النقل مقطورة.
وأشارت التحريات الأولية إلى أن السبب المبدئي حسب روايات شهود عيان المزلقان، ضعف الإضاءة بهذه المنطقة، والسائق لم يتمكن من رؤية القطار.
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