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حوادث

التصريح بدفن جثث 6 أشخاص لقوا مصرعهم اختناقا بالغاز بمدينة نصر

جثة، فيتو
جثة، فيتو

صرحت نيابة مدينة نصر بدفن جثث 6 أشخاص لقوا مصرعهم اختناقا، إثر تسريب غاز داخل عقار بمدينة نصر، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

حادث عقار بمدينة نصر

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوجود متوفين إثر تسرب للغاز داخل عقار بمدينة نصر.

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وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وبالانتقال والفحص عثر على جثث 6 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول متوفين إثر تسرب للغاز.

وقام مرفق الإسعاف بنقل الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، فيما يقوم رجال المباحث بإجراء التحريات حول ملابسات وظروف الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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نيابة مدينة نصر غرفة عمليات الحماية المدنية مديرية أمن القاهرة

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