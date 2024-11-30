تجديد حبس عاطل بتهمة قتل شريكه في تجارة الحشيش بالتجمع

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة تجديد حبس عاطل بتهمة قتل شريكه في تجارة الحشيش بمنطقة التجمع الأول، 15 يوما على ذمة التحقيق.

مشاجرة بين تاجري مخدرات بالتجمع

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة إخطارا من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة بين شابين وسقوط احدهما قتيل، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وعثر على جثة شاب فى العقد الثالث من العمر يرتدي كامل ملابسها.

وبإجراء التحريات تبين أن مشادة كلامية نشبت بين المتهم والمجني عليه بسبب خلافهما حول سعر الحشيش.



وأضافت التحريات أن المتهم والمجني عليه شركاء في تجارة المواد المخدرة ويوم الواقعة طلب المجني عليه من المتهم سعر أعلى في فرش الحشيش إلا أن الأخير رفض ونشبت بينهما مشاجرة تعدى فيها المتهم على المجني عليه وطعنه بسلاح أبيض فأسقطه غارقا في دمائه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتولى رجال المباحث إجراء التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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