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صحة الشرقية: القافلة الطبية تكشف على 2754 مريضًا بمركز منيا القمح

جانب من أعمال القافلة
جانب من أعمال القافلة الطبية

أكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة أن مديرية الصحة بمحافظة الشرقية نفذت قافلة طبية شاملة بقرية الميمونة التابعة لمركز منيا القمح ، استمرت القافلة يومين متتاليين، ونجحت في تقديم خدماتها لأكثر من ٢٧٥٤ مريضًا من أهالي القرية والمناطق المجاورة.

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القافلة الطبية السادسة عشر بفعاليات المبادرة الرئاسية 

 وقال: تعد هذه القافلة الطبية السادسة عشرة ضمن فعاليات المبادرة، حيث ضمت القافلة 11 عيادة متخصصة في 10 مجالات طبية، منها الباطنة، الجراحة العامة، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية، الأنف والأذن، والأسنان.

تخصيص عيادتين للاطفال 

 اكد ذلك محمود عبدالفتاح  المتحدث الرسمى عن مديرية الصحة بالشرقية واضاف  تم تخصيص عيادتين للأطفال، إلى جانب  إجراء فحوصات السكر والضغط والكشف المبكر للأمراض، مع توفير الأدوية اللازمة مجانًا.

تحويل 10 حالات للمستشفيات 

،كما تم تحويل 10 حالات مرضية إلى المستشفيات التابعة للمديرية لإجراء العمليات الجراحية، مع التأكيد على  اتباع كافة إجراءات مكافحة العدوى داخل العيادات للحفاظ على صحة المرضى والطواقم الطبية

القوافل قدمت الخدمة الطبية لـ37643 مريض 

وأضاف الدكتور هاني جميعة أن منذ انطلاق المبادرة الرئاسية، قدمت القوافل الطبية خدماتها لنحو 37643 مريضًا، مع تحويل 140 حالة مرضية للمستشفيات، بالإضافة إلى تنظيم جلسات توعية صحية تناولت موضوعات متنوعة، مثل الكشف المبكر عن أورام الثدي وصحة الأم والجنين.

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محافظ الشرقية 

فيما أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على أهمية المبادرات الرئاسية في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشيدًا بالدور الكبير الذي تقوم به القوافل الطبية الشاملة ضمن مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان» في الوصول إلى القرى والمناطق النائية لتقديم الرعاية الصحية المجانية للمواطنين.

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