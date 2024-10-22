شيب الشعر من المشكلات التي تعاني منها العديد من الفتيات في سن مبكر لأسباب عديدة أبرزها العامل الوراثي والحالة النفسية.

وشيب الشعر للأسف بمجرد ظهوره ينتشر بالشعر ما يؤثر في مظهره ولأن صبغات الشعر تدمر البصيلات وغير دائمة تبحث الفتيات عن البدائل الطبيعية الفعالة.

وصفة طبيعية للقضاء على شيب الشعر

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية للقضاء على شيب الشعر بمكونات بسيطة.

المكونات:

1/2 كوب من زيت جوز الهند

2 ملعقة كبيرة من مسحوق الحلبة

1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون

طريقة التحضير:

قومي بخلط زيت جوز الهند مع مسحوق الحلبة جيدًا.

أضيفي عصير الليمون إلى المزيج واخلطيه حتى تحصلى على قوام متجانس.

ضعى المزيج على فروة الرأس والشعر، وركزى على المناطق التي تظهر فيها الشيب.

اتركيه لمدة 1-2 ساعة ثم اغسليه بالشامبو.

استخدمي هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

حافظي على نظام غذائي متوازن واهتمي بترطيب الشعر.

شيب الشعر

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر، ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.