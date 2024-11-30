الأعراض المبكرة لانقطاع الطمث المبكر وأسبابه المختلفة

انقطاع الطمث هو نهاية الدورة الشهرية، ويستخدم المصطلح أحيانًا لوصف التغييرات التي تمر بها السيدة قبل أو بعد توقف دورتها الشهرية، مما يشير إلى نهاية سنوات الإنجاب، ويحدث انقطاع الطمث عادة في سن الخمسين تقريبًا، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

أسباب انقطاع الطمث

تولد النساء بكل بويضاتها، والتي يتم تخزينها في مبايضهن، كما يفرز مبايضهن هرموني الإستروجين والبروجسترون، اللذين يتحكمان في دورتهن الشهرية (الحيض) وإطلاق البويضات (الإباضة)، ويحدث انقطاع الطمث عندما تتوقف المبايض عن إطلاق بويضة كل شهر وتتوقف الدورة الشهرية.

يعد انقطاع الطمث جزءًا منتظمًا من الشيخوخة حيث يحدث بعد سن الأربعين، ولكن بعض النساء يمكن أن يمررن بانقطاع الطمث مبكرًان ويمكن أن يكون نتيجة لعملية جراحية، مثل إزالة مبايضهن في استئصال الرحم، أو تلف مبايضهن، مثل العلاج الكيميائين وإذا حدث قبل سن الأربعين، لأي سبب من الأسباب، فإنه يسمى انقطاع الطمث المبكر.

أعراض انقطاع الطمث

العلامات الأولى لانقطاع الطمث

تبدأ معظم النساء اللواتي يقتربن من سن اليأس في الشعور بأعراض حركية وعائية (VMS)، وأكثرها شيوعًا هي الهبات الساخنة، أثناء الهبات الساخنة، هناك شعور مفاجئ بالدفء ينتشر في الجزء العلوي من الجسم، وغالبًا ما يكون مصحوبًا باحمرار الوجه وتسارع ضربات القلب والتعرق، ويمكن أن تتراوح هذه الهبات من خفيفة لدى معظم النساء إلى شديدة لدى أخريات.

وقد تلاحظ السيدة أيضًا أعراضًا أخرى لانقطاع الطمث مثل:

دورات شهرية غير منتظمة أو غائبة

جفاف المهبل

ألم الثديين

الحاجة إلى التبول بشكل متكرر

مشاكل النوم

التغيرات العاطفية

جفاف الجلد أو العينين أو الفم

أعراض انقطاع الطمث

تشمل الأعراض الأخرى:

التعب

الاكتئاب

الانزعاج

الصداع

آلام المفاصل والعضلات

زيادة الوزن

تساقط الشعر

تغيرات في الرغبة الجنسية

ماذا يحدث أثناء انقطاع الطمث؟

لا يحدث انقطاع الطمث الطبيعي نتيجة لأي نوع من العلاج الطبي أو الجراحي، وهو بطيء ويتكون من ثلاث مراحل:

مرحلة ما قبل انقطاع الطمث، تبدأ هذه المرحلة عادة قبل عدة سنوات من انقطاع الطمث، عندما تفرز المبايض هرمون الاستروجين ببطء، وتستمر مرحلة ما قبل انقطاع الطمث حتى انقطاع الطمث، وهي النقطة التي تتوقف فيها المبايض عن إطلاق البويضات، وفي آخر عام إلى عامين من هذه المرحلة، تنخفض مستويات هرمون الاستروجين بشكل أسرع، وتعاني العديد من النساء من أعراض انقطاع الطمث.

ما قبل سن اليأس، يحدث هذا عندما يمر عام منذ أن بدأت الدورة الشهرية، وتتوقف المبايض عن إطلاق البويضات وإنتاج معظم هرمون الاستروجين.

سن اليأس، هذه هي السنوات التي تلي انقطاع الطمث، وعادة ما تخف أعراض انقطاع الطمث مثل الهبات الساخنة والتعرق الليلي، ولكن المخاطر الصحية المرتبطة بفقدان هرمون الاستروجين تزداد مع التقدم في العمر.

ما هي الحالات التي تسبب انقطاع الطمث المبكر؟

يمكن أن تتسبب الجينات أو بعض اضطرابات الجهاز المناعي أو الإجراءات الطبية في انقطاع الطمث المبكر، تشمل الأسباب الأخرى ما يلي:

فشل المبيض المبكر (أو قصور المبيض الأولي)، وعندما يتوقف المبايض عن إطلاق البويضات قبل الأوان، لأسباب غير معروفة، تتغير مستويات هرموني الإستروجين والبروجسترون، وإذا حدث هذا قبل بلوغك سن الأربعين، يُطلق عليه فشل المبيض المبكر، وعلى عكس انقطاع الطمث المبكر، لا يكون فشل المبيض المبكر دائمًا.

انقطاع الطمث المستحث، ويحدث هذا عندما يستأصل الطبيب المبايض لأسباب طبية، مثل سرطان الرحم أو بطانة الرحم، ويمكن أن يحدث أيضًا عندما يتسبب الإشعاع أو العلاج الكيميائي في إتلاف المبايض.

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