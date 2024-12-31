عام إسدال الستار على حياة كوكبة من النجوم.. أبرز الراحلين من الوسط الفني في 2024.. آخرهم بشير الديك وأحمد عدوية ونبيل الحلفاوي.. والقائمة تضم حسن يوسف وصلاح السعدني ومصطفى فهمي

فقدت الساحة الفنية خلال عام 2024 عددًا كبيرًا من نجوم الفن، الذين تركوا خلفهم أعمالا فنية لها أثر كبير في الجمهور، آخرهم السيناريست بشير الديك الذي رحل خلال الساعات الأخيرة من العام 2024، بعد صراع مع المرض استمر لمدة أعوام وظل بالعناية المركزة لمدة تقترب من 20 يومًا.

ورحل أول أمس 29 ديسمبر المطرب الشعبي أحمد عدوية عن عمر يناهز 79 عاما، الذي يعتبر من أهم المغنيين الشعبيين في فترة السبعينيات، وقد كان له أثر كبير على مسار الغناء الشعبي بعده، حيث يعتبر الأب الروحي لمن جاءوا بعده مثل الفنان حكيم.

وكان قد رحل في العام ذاته الفنان الكبير نبيل الحلفاوي الذي توفي عن عمر ناهز 77 عامًا، وسبقه الملحن محمد رحيم الذي غيبه الموت عن 45 عاما.









وترصد "فيتو" في السطور التالية أسماء الفنانين الراحلين في عام 2024 حيث بلغ عددهم 23 فنانًا:

العمدة صلاح السعدني

في 19 إبريل الماضي، وعن عمر يناهر 81 عامًا رحل عمدة الدراما المصرية صلاح السعدني، والسعدنى صاحب العديد من الأدوار البارزة التي صنعت اسمه، ولكن أحد تلك الأدوار الذي سيظل علامة بارزة هو مسلسل ليالي الحلمية حينما قدم دور العمدة سليمان غانم.

شيرين سيف النصر

رحلت الفنانة شيرين سيف النصر يوم 13 أبريل عن عمر يناهز 57 عامًا، وكان من أهم أدوارها "مين ما يحبش فاطمة" الذى قدمته مع الفنان أحمد عبد العزيز.







محمود الشاذلي

رحل الفنان محمود الشاذلي يوم 19 مارس الماضي، الذي عرف في الوسط الفني من خلال مشاركاته بفرقة كفر الشيخ المسرحية، وحصوله على العديد من الجوائز الإقليمية وخصوصا مسرحية "الهلافيت".









جميل برسوم

عن عمر يناهز 81 عامًا، رحل الفنان جميل برسوم يوم 4 مارس، ومن أبزر أعماله مسلسل “حكايتي” مع الفنان ياسمين صبري.







الموسيقار حلمى بكر

أما الملحن حلمي بكر فقد وافته المنية في 1 من شهر مارس الماضي عن عمر ناهز 87 عامًا بعد صراع مع المرض، وبعد وفاته دخلت زوجته في مشاكل كبيرة مع عائلته بسبب الميراث.

ياسر الشرقاوي

إثر سقوطه من أعلى سطح منزله أثناء إطعامه للحمام رحل عن عالمنا الممثل ياسر الشرقاوي في 17 مارس، وكانت أشهر أعماله مسلسل عاصفة الشك عام 2003.

الشاعر بخيت بيومي

ورحل الشاعر والملحن بخيت بيومي في 27 فبراير الماضي عن عمر ناهز 82 عامًا بعدما قدم العديد من الأشعار والألحان وكلمات التترات لمجموعة من الأعمال الدرامية والسينمائية.

علي خليفة

ورحل عن عالمنا الممثل علي خليفة في 15 فبراير الماضي والذي قدم مجموعة من الأعمال السينمائية والدرامية منها فيلم زهايمر وابن القنصل عام 2010 ومسلسل اللص والكلاب عام 1998.

ناهد رشدي

بعد معاناة كبيرة تجاوزت 4 أعوام مع مرض السرطان، رحلت الفنانة ناهد رشدي، يوم 14 سبتمبر عن عمر ناهز 68 عامًا، ومن أهم أدوارها شخصية سنية بمسلسل لن أعيش في جلباب أبي.





أحمد فرحات

بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة دخل على إثرها العناية المركزة في أحد المستشفيات، رحل عن عالمنا الفنان أحمد فرحات يوم 21 يوليو، عن عمر ناهز الـ73 عامًا، واشتهر أحمد فرحات بأشهر طفل في السينما المصرية.









تامر ضيائي

بعد تعرضه لصفعة واعتداء من أحد الأشخاص، خلال مشاجرة، حيث كان بصحبة زوجته التي تعالج من السرطان، توفى الفنان تامر ضيائى، يوم 17 يوليو الماضي عن عمر ناهز الـ 49 عاما. الفنان ضيائي كان يعمل في الأساس موظفا داخل كلية الصيدلة بجامعة القاهرة.









الفنان محمد قشطة

أعلن خبر وفاة الفنان محمد قشطة في 24 مارس الماضي بعد صراع مع المرض، إذ إنه كان يعاني من الفشل الكلوي، ومن أشهر أعماله مسلسل ليالي الحلمية 6 وفيلم عمر وسلمى 3 وأمير البحار.

محمد نصر

رحل عن عالمنا الفنان محمد نصر عن عمر ناهز 55 عاما، يوم 26 يوليو الماضي. وشارك في عدة أعمال منها: "ابن القنصل، الممر، وفيلم على جنب يا أسطى".







حمدي الرملي

رحل عن عالمنا، الفنان حمدي الرملي عن عمر يناهزالـ 64 عامًا، وشارك في العديد من الأعمال البارزة منها «يوميات ونيس، فرقة ناجي عطا الله، راجل وست ستات، الكبير أوي، مأمون وشركاه".





المنتجون الأربعة

كالصاعقة على الوسط الفن، جاء خبر وفاة المنتجين الأربعة يوم 2 أغسطس وهم "حسام شوقي، فتحي إسماعيل والمنتج الفني محمود كمال والمنتج الفني تامر فتحي، وذلك على إثر حادث سير مروع على طريق الضبعة.









مصطفى فهمي

بعد تدهور حالته الصحية، بعد إجراء عملية جراحية دقيقة لإزالة ورم سرطاني في المخ رحل عن عالمنا الفنان مصطفى فهمي، يوم 30 أكتوبر الماضي عن عمر ناهز الـ82 عامًا.

حسن يوسف

توفي الفنان حسن يوسف، يوم 29 أكتوبر الماضي، عن عمر يناهز الـ90 عامًا، اكتشفه الفنان حسين رياض وقدمه في فيلم "أنا حرة" مع النجمة لبنى عبدالعزيز عام 1959، ومن أشهر أعماله مسلسل إمام الدعاة.











شريفة ماهر

ورحلت عن عالمنا الفنانة شريفة ماهر عن عمر ناهز الـ 92 عاما، بعد رحلة جفاء من ابنها الذى كان يرفض مقابلتها.









محمد فوزي

رحل المطرب النوبي محمد فوزي، عن عالمنا يوم 12 أغسطس، في حادث تصادم مروع على طريق أسوان الصحراوي الغربي، شمال أسوان.

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