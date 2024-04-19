الجمعة 19 أبريل 2024
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ثقافة وفنون

موعد ومكان عزاء الفنان صلاح السعدني

صلاح السعدني، فيتو
صلاح السعدني، فيتو

تستقبل أسرة الفنان الراحل صلاح السعدني مساء الأحد المقبل العزاء في الفنان الراحل، وذلك بدار مناسبات مسجد الشرطة بالشيخ زايد، حيث كانت قد وافته المنية صباح اليوم الجمعة. 

وفاة صلاح السعدني 

وتوفي الفنان صلاح السعدني عن عمر يناهز الـ 81 عامًا،  بعد صراع طويل مع المرض. 

ونشر الفنان إيهاب فهمي، عضو نقابة المهن التمثيلية، خبر الوفاة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قائلًا: “وداعًا الأستاذ صلاح السعدني إنا لله وإنا إليه راجعون".

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ونعت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، الفنان الكبير صلاح السعدني أحد أعمدة الدراما التلفزيونية المصرية. 

وقالت  وزيرة الثقافة: “فقدت مصر اليوم قامة فنية عظيمة، وفنان أثرى شاشتنا بأعماله التي ستظل محفورة في ذاكرة الفن، فالراحل لم يكن ممثلًا موهوبًا فقط، بل كان فنانًا مبدعًا، صاحب رؤية ثاقبة، استطاع من خلال أدواره أن يلامس قلوب الجماهير، ويُجسّد الواقع المصري بكل تفاصيله، ببساطة وعمق في آن واحد، وستظل أعماله باقية خالدة تُخلّد ذكراه وتُلهم الأجيال القادمة”.

وقدمت وزيرة الثقافة  خالص العزاء لعائلة الفقيد، وللوسط الفني المصري والعربي، داعية الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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