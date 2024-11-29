أخبار الاقتصاد اليوم: أول بيان رسمي من البريد عن سبب تأجيل بيع كراسات الإسكان الاجتماعي، أسعار الذهب تتجه لتسجيل أكبر تراجع شهري منذ سبتمبر 2023، ارتفاع كبير في أسعار البن عالميًا

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

اتفاقيات مشتركة بين مصر وماليزيا لإنتاج السيارات الكهربائية

سلط السفير محمد تريد سفيان، سفير ماليزيا في مصر، في تصريحات خاصة لـ “فيتو” الضوء على التجربة الماليزية في تطوير صناعة السيارات الوطنية منذ إطلاق أول سيارة ماليزية عام 1984، ومراحل تطويرها وتجمعها داخل السوق المصري.

تعزيز التكامل في سلاسل التوريد وترويج الاستثمار

وأوضح محمد تريد سفيان، أن ماليزيا وضعت سياسة وطنية للسيارات منذ عام 2006، تهدف إلى تعزيز التكامل في سلاسل التوريد، وترويج الاستثمار، ودعم المركبات الموفرة للطاقة، شملت مراحل متعددة من التطوير المستمر لمواكبة التحولات العالمية، مع التركيز على التكنولوجيا الرقمية والاتصال الذكي بين المركبات لتقديم تجربة متقدمة للسائقين.

التضخم يحد من حماسة الأمريكيين لعروض البلاك فرايداي

ينتظر الأمريكيون يوم التسوّق الشهير بالجمعة الأسود أو بلاك فرايداي حيث تنطلق فعالياته اليوم، ويأتي مباشرة بعد عيد الشكر، العطلة الرسمية في الولايات المتحدة.

انطلاق موسم التسوق الخاص بأعياد نهاية السنة

ويشكل "بلاك فرايداي" الذي يلي يوم الخميس، الذي يُحتفل فيه بعيد الشكر، انطلاقة لموسم التسوق الخاص بأعياد نهاية السنة في الولايات المتحدة.

افتتاح لعطلة نهاية أسبوع طويلة من العروض الترويجية

ويمثل يوم التسوق الخاص «البلاك فرايدي» افتتاحا لعطلة نهاية أسبوع طويلة من العروض الترويجية.

توقعات أن يكون الأمريكيين أكثر تريثًا في الأنفاق

ولكن بسبب التضخم المرتفع، يُتوقَّع هذه السنة خلال يوم البلاك فرايدي أن يكون المستهلك الأمريكي أكثر تريّثا في إنفاق الأموال، بسبب تأثر القدرة الشرائية.

ارتفاع طفيف في الأسواق الأوروبية خلال تداولات اليوم

أغلقت أسواق الأسهم الأوروبية على ارتفاع جماعي، اليوم الجمعة، لتنهي أسبوعًا متباينًا، محققة مكاسب أسبوعية طفيفة، بعد جلسة صباحية متقلبة، حيث قام المستثمرون بتقييم أحدث بيانات التضخم في منطقة اليورو.

ارتفاع مؤشر Stoxx 600 الأوروبي في ختام تعاملات اليوم

وارتفع مؤشر Stoxx 600 الأوروبي في ختام التعاملات بنسبة 0.58%، محققًا مكاسب شهرية طفيفة، بالتزامن مع ارتفاع جميع القطاعات والأسواق الرئيسية تقريبًا في المنطقة الخضراء.

أسهم شركات التكنولوجيا تقود مكاسب الأسواق الأوروبية

وقادت أسهم شركات التكنولوجيا مكاسب الأسواق الأوروبية خلال تداولات اليوم الجمعة مضيفة 1.8%.

رغم ارتفاعه، أسعار الذهب تتجه لتسجيل أكبر تراجع شهري منذ سبتمبر 2023



بالرغم من ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة، بدعم من انخفاض سعر الدولار والتوتر الجيوسياسي، إلا أن سعر الذهب يتجه لتسجيل أكبر انخفاض شهري منذ سبتمبر 2023 بسبب ارتفاع العملة الأمريكية خلال شهر نوفمبر الجاري؛ عقب فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

الذهب يتجه لأكبر انخفاض شهري في أكثر من عام

ارتفعت أسعار الذهب في تداولات اليوم الجمعة، بدعم من تراجع العملة الأمريكية «الدولار» واستمرار التوتر الجيوسياسي، إلا أن المعدن الأصفر يتجه لتسجيل أكبر انخفاض شهري منذ سبتمبر 2023.

أسباب تراجع أسعار الذهب خلال شهر نوفمبر 2024

وجاء التراجع في أسعار الذهب خلال الشهر الجاري بعد موجة بيع كبيرة للمعدن الأصفر عقب فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

صدمة لعشاق القهوة، ارتفاع كبير في أسعار البن عالميًا

سجلت أسعار البن ارتفاعات كبيرة في السوق العالمي، مما يعد صدمة كبيرة لعشاق القهوة في العالم، إذ ارتفعت أسعار العقود المستقبلية للقهوة نحو 32% خلال شهر نوفمبر الجاري؛ وإلى التفاصيل في السطور الأتية:

ارتفاع أسعار البن مع مخاوف بشأن الإمدادات العالمية

تتجه العقود المستقبلية للبن من نوع «أرابيكا» لتحقيق أكبر قفزة شهرية منذ أكثر من عقد، مع ارتفاع أسعار البن مع مخاوف تأثر الإمدادات العالمية إلى وصوله إلى مستويات قريبة من ذروتها التاريخية الأعلى على الإطلاق.

عقود البن المتميز ترتفع بنحو 32% خلال شهر نوفمبر

وسجلت أسعار العقود المستقبلية للنوع المستخدم في القهوة المميزة «أرابيكا» ارتفاعًا بنحو 32% خلال شهر نوفمبر 2024، ووفقًا لـ «الشرق بلومبرج».

صعود أسعار القهوة المتميزة نحو 70% منذ بداية العام الجاري

وعلى أساس سنوي، صعدت أسعار القهوة المتميزة نحو 70% تقريبًا منذ بداية العام الجاري.

تراجع أسعار النفط اليوم الجمعة مسجلًا خسارة أسبوعية 3%

تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة، متجهة لتسجيل خسارة أسبوعية بأكثر من 3%، مع انحسار المخاوف بشأن تضرر الإمدادات جراء الصراع بين حزب الله اللبناني والكيان الصهيوني واحتمال زيادة الإمدادات خلال العام المقبل.

تحركات أسعار النفط في السوق العالمي

وعن أبرز التحركات في أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 45 سنتا أو بنسبة 0.6% إلى 72.83 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:14 بتوقيت جرينتش.

انخفاض العقود الآجلة لخام تكساس الوسيط

فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتا أو بنسبة 0.2 % مقارنة بسعر إغلاق يوم الأربعاء إلى 68.68 دولار.

ويشار إلى أن أمس الخميس كان عطلة في الولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة عيد الشكر.

أول بيان رسمي من البريد عن سبب تأجيل بيع كراسات الإسكان الاجتماعي



قرر البريد المصري وقف بيع كراسات الإسكان الاجتماعي "سكن لكل المصريين الإعلان الخامس" خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافقين ١ و٢ و٣ ديسمبر ٢٠٢٤؛ وذلك بهدف تسهيل عملية صرف المعاشات لكبار السن على مستوى الجمهورية.

موعد استئناف بيع كراسة الإسكان الاجتماعي

وأوضحت هيئة البريد على أن يتم استئناف عملية بيع الكراسات يوم الأربعاء الموافق ٤ ديسمبر ٢٠٢٤، كما تقرر مد فترة شراء كراسة الشروط وتسديد مقدم جدية الحجز بمكاتب البريد حتى يوم الثلاثاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

وقالت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد: "إن قرار وقف بيع الكراسات خلال فترة صرف المعاشات، يأتي في إطار حرص الهيئة القومية للبريد على كبار السن من أصحاب المعاشات، وتوفير الفرصة الكاملة لعمليات صرف معاشات شهر ديسمبر للمستفيدين بكل سهولة ويسر، ومنع حدوث أي تزاحم أو تكدس داخل مكاتب البريد قد يعرض حياة المواطنين للخطر".

وزير المالية: نستهدف تحفيز زيادة مساهمات القطاع الخاص فى النمو

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نعمل على بناء جسور الثقة واليقين بين مصلحة الضرائب والمستثمرين عبر إرساء دعائم نظام ضريبي واضح وبسيط وعادل، وقد بدأنا بالفعل تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية؛ بهدف تقديم خدمات ضريبية أفضل وأيسر لمجتمع الأعمال، لافتًا إلى أننا نستهدف تحفيز زيادة مساهمات القطاع الخاص فى النمو، فى إطار مسار الإصلاح المالي والاقتصادي.

خفض قيمة ونسبة الدين والدين الخارجى

وقال الوزير، فى ندوة بالجمعية المصرية البريطانية للأعمال «BEBA» برئاسة المهندس خالد نصير، إننا نسعى لخفض «قيمة ونسبة الدين» و«الدين الخارجى» و«خدمة الدين»؛ لخلق مساحات مالية أكبر بالموازنة للإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، موضحًا أن تحديد سقف للاستثمارات العامة و«الضمانات» و«دين الحكومة العامة» يسهم فى تحقيق الانضباط المالى، وإعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي.

أضاف الوزير، أننا نستهدف التوسع فى مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» بمختلف القطاعات ذات الأولوية الوطنية، فى إطار جهود الدولة الداعمة والمحفزة لتعظيم الاستثمارات الخاصة، لافتًا إلى أن توسيع مفهوم الحكومة العامة بدمج ٥٩ هيئة اقتصادية مع جهات الموازنة يسهم فى «شمولية الموازنة» وتحسين إدارة المخاطر المالية، ومن ثم الحفاظ على الاستقرار المالي.

تخفيضات تصل لـ 75 %، انطلاق فعاليات الجمعة البيضاء 2024 تحت شعار "لا تفوت الفرصة"

انطلاق فعاليات الجمعة البيضاء 2024، تنطلق اليوم الجمعة فعاليات يوم التخفيضات والعروض، الذي يطلق عليه الجمعة البيضاء أو “البلاك فرايدي” الذي تنطلق فعالياته لمدة يوم واحد في العام محددة بيوم الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر، وهو يوم تقدم فيه المحال التجارية والمتاجر الإلكترونية تخفيضات كبيرة على أسعار منتجاتها.

تنطلق فعاليات يوم المبيعات السنوي تحت شعار «لا تفوت الفرصة»

ووفقًا لإحصائيات فإن يوم البلاك فرايدي في الولايات المتحدة ودول أوروبا يعد من أكثر المواسم شراءً واقبالًا من قبل المستهلكين للاستفادة من العروض والخصومات، خاصة أنه يأتي بعد يوم عيد الشكر الذي يحتفل به يوم الخميس 28 نوفمبر، حيث تنطلق فعاليات «البلاك فرايدي» أو يوم المبيعات السنوي تحت شعار «لا تفوت الفرصة».

إقبال متزايد من المواطنين على الشراء في الجمعة البيضاء

وأيضًا تشهد المحال التجارية والمتاجر الإلكترونية إقبالًا متزايدًا من المواطنين في الدول العربية خلال يوم الجمعة البيضاء، الذي تقدم فيه المحال عروضها وتخفيضاتها الكبيرة، وهو يحاكي فعاليات «البلاك فرايدي» في الدول الغربية، لكن لقدسية يوم الجمعة أطلق عليه «الجمعة البيضاء».



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