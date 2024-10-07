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اقتصاد

هل تشهد أسعار البن زيادات جديدة؟ رئيس الشعبة يوضح

اسعار البن، فيتو
اسعار البن، فيتو

أسعار البن، قال حسن فوزي رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية: إن الأسعار في البورصة العالمية شهدت زيادة تتراوح من 10 إلي 15% خلال الفترة الأخيرة ، وهو ما يؤثر على السوق المحلي.

 

مخزون البن وحقيقة تحرك الأسعار

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: أنه لا توجد أي زيادات في أسعار البن حاليا بفضل وجود مخزون يكفى احتياجات السوق المحلي لمدة شهرين.

 

زيادة أسعار البن لهذا السبب

ولفت إلي أن هناك زيادة في اسعار البن في بعض المحال التجارية بسبب انتهاء مخزونها واستيراد كميات وفقا للأسعار العالمية الأخيرة.

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أسعار البن وفقا للمخزون القديم

وأشار رئيس الشعبة، إلي أن سعر كيلو البن السادة يسجل حاليا 480 جنيها، بينما يصل سعر كيلو المحوج إلي 680 جنيها.
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