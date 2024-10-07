هل تشهد أسعار البن زيادات جديدة؟ رئيس الشعبة يوضح
أسعار البن، قال حسن فوزي رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية: إن الأسعار في البورصة العالمية شهدت زيادة تتراوح من 10 إلي 15% خلال الفترة الأخيرة ، وهو ما يؤثر على السوق المحلي.
مخزون البن وحقيقة تحرك الأسعار
وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: أنه لا توجد أي زيادات في أسعار البن حاليا بفضل وجود مخزون يكفى احتياجات السوق المحلي لمدة شهرين.
زيادة أسعار البن لهذا السبب
ولفت إلي أن هناك زيادة في اسعار البن في بعض المحال التجارية بسبب انتهاء مخزونها واستيراد كميات وفقا للأسعار العالمية الأخيرة.
أسعار البن وفقا للمخزون القديم
وأشار رئيس الشعبة، إلي أن سعر كيلو البن السادة يسجل حاليا 480 جنيها، بينما يصل سعر كيلو المحوج إلي 680 جنيها.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.