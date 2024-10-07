منها مشروب الطاقة ونسكافيه.. ارتفاع أسعار 4 منتجات خلال أكتوبر.. البن يصعد بقيمة 120 جنيهًا.. وشعبة المواد الغذائية تكشف الأسباب 

ارتفعت أسعار بعض السلع الغذائية في الأسواق، خلال شهر أكتوبر الجاري، وفقًا لما أعلنته شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، لتشمل ارتفاع سعر البن ومشروب الطاقة ريد بل؛ إضافة إلى رفع سعر نسكافيه وكوفي وميت.

نستعرض التفاصيل في السطور الأتية:

ارتفاع أسعار البن في السوق، فيتو

تصل لـ 120 جنيهًا ارتفاعًا في سعر كيلو البن خلال أكتوبر

البداية مع أسعار البن في الأسواق التي سجلت ارتفاعات جديدة خلال أكتوبر الجاري؛ وهي الزيادة الثانية في أقل من شهرين، إذ ارتفعت أسعار البن في منتصف أغسطس الماضي بنحو 80 جنيهًا في الكيلو.

فيما تراوحت الزيادة الجديدة في سعر البن خلال شهر أكتوبر الجاري، ما بين 100 إلى 120 جنيهًا للكيلو.

ارتفاع أسعار البن في السوق، فيتو

أسعار البن السادة بعد الزيادة في الأسواق

وارتفع سعر كيلو البن السادة «عبدالمعبود» من 580 جنيهًا إلى 680 جنيهًا للكيلو جملة.

سعر كيلو البن المحوج بعد الزيادة في الأسواق

وعن سعر البن المحوج بعد الزيادة؛ فارتفع من 700 جنيه إلى 820 جنيهًا للكيلو جملة.

فما هي أسباب ارتفاع أسعار البن في الأسواق؟

ارتفاع أسعار البن في السوق، فيتو

لا يوجد مبرر لارتفاع أسعار البن في ظل استقرار سوق الصرف

قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، إنه لا يوجد مبرر لارتفاع أسعار البن خاصة مع استقرار سوق الصرف.

ارتفاع أسعار البن في السوق، فيتو

توقعات بارتفاع حجم استهلاك البن في مصر

وكان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء؛ قد توقع في التحليل الذي أصدره حول «سوق البن العالمي» ارتفاع حجم استهلاك سوق البن المصري خلال عام 2024 بنسبة ارتفاع تبلغ 5.7%.

ارتفاع أسعار البن في السوق، فيتو

توقعات بأن يصل حجم استهلاك سوق البن المصري إلى 31.5 مليون كيلو

كما توقع وصول حجم استهلاك المصريين من البن إلى 31.5 مليون كيلو في عام 2024، وذلك مقابل 29.8 مليون كيلو خلال عام 2023،.

نمو سوق القهوة الجاهزة في مصر

وعن سوق القهوة الجاهزة في مصر، فأوضح «مركز المعلومات» أنه شهد نموًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، بسبب تفضيلات العملاء، واتجاهات السوق.

زيادة 10 جنيهات في سعر نسكافيه جولد بالأسواق

كشف حازم المنوفي، عن ارتفاع أسعار النسكافيه لبعض الأصناف، خلال شهر أكتوبر، وأنه وبمقارنة سعر نسكافيه جولد دارك وزن 50 جرامًا بسعره السابق، يتضح أن الشركة رفعت سعر العبوة نحو 10 جنيهات مقارنة بسعرها السابق للمستهلك.

أسعار نسكافيه وكوفي ميت بعد زيادة بعض الأصناف، فيتو

أسعار نسكافيه وكوفي ميت بعد زيادة بعض الأصناف

وفيما يخص سعر نسكافيه وكوفي ميت بعد زيادة بعض الأصناف فجاءت كالآتي:

بلغ سعر كوفي ميت 170 جرامًا نحو 72.6 جنيه للعبوة الواحدة و1575 جنيهًا سعر الكرتونة 24 عبوة بعد الضريبة.

بلغ سعر كوفي ميت 400 جرام نحو 143.6 جنيه للعبوة الواحدة و1996 جنيهًا سعر الكرتونة 15 عبوة بعد الضريبة.

بلغ سعر نسكافيه جولد دارك 47.5 جرامًا نحو 132 جنيهًا للعبوة الواحدة و1483.7 جنيهًا سعر الكرتونة 12 عبوة بعد الضريبة.

أسعار نسكافيه وكوفي ميت بعد الزيادة في الأسواق

وعن أسعار نسكافيه وكوفي ميت بعد الزيادة في أسواق الجملة وللمستهلك، فهي كالتالي:

5 جنيهات ارتفاعًا في سعر ريد بل مشروب الطاقة

وكشف «المنوفي »عن ارتفاع جديد في سعر ريد بل مشروب الطاقة، وأن الزيادة في سعر ريد بل مشروب الطاقة بلغت نحو 5 جنيهات في العبوة للمستهلك، إذ ارتفع سعر ريد بل مشروب الطاقة من 40 إلى 45 جنيهًا سعر العبوة للمستهلك.

أسعار ريد بل مشروب الطاقة بعد الزيادة

وغيرت الشركة أسعار ريد بل مشروب الطاقة للجملة ليصل سعر الكرتونة إلى 900 جنيه مقابل 800 جنيه سعرها في شهر يونيه الماضي.

أسعار ريد بل مشروب الطاقة بعد الزيادة في أسواق الجملة

وعن أسعار ريد بل مشروب الطاقة بعد الزيادة في أسواق الجملة، فهي كالتالي:

أسعار مشروب الطاقة ريد بل بالأسواق، فيتو