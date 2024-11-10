7 زيوت عطرية لتحسين صحتك النفسية، وطرق استخدامها

7 زيوت عطرية لتحسين صحتك النفسية، تُعتبر الزيوت العطرية من العلاجات الطبيعية التي تُستخدم منذ قرون لتحسين الصحة النفسية والعاطفية.



تعتمد هذه الزيوت العطرية على خصائصها العطرية وتأثيرها على الجهاز العصبي من خلال الاستنشاق أو التطبيق الموضعي، مما يُحفز الشعور بالراحة ويُخفف من التوتر.

وأكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن الزيوت العطرية تلعب دورًا مهمًا في تعزيز الصحة النفسية وتخفيف أعراض التوتر والقلق والاكتئاب، وذلك بفضل خصائصها العطرية وفعاليتها في التأثير على الجهاز العصبي.



وأضافت الدكتورة هدى، أنه يُمكن استخدامها بطرق بسيطة ومتعددة للحصول على فوائدها النفسية والعاطفية، مما يجعلها خيارًا طبيعيًا ومناسبًا للباحثين عن وسائل غير دوائية لتحسين حالتهم النفسية.



أفضل زيوت عطرية لتحسين المزاج



وتستعرض الدكتورة هدى، فيما يلي بعضًا من أهم الزيوت العطرية التي أثبتت فعاليتها في تحسين الصحة النفسية.

زيت اللافندر وفوائده

1. زيت اللافندر (الخزامى)

يُعد زيت اللافندر واحدًا من أكثر الزيوت العطرية استخدامًا لتخفيف التوتر والقلق. يحتوي هذا الزيت على مركبات تساعد على تهدئة الأعصاب وتخفيض مستويات القلق، وله تأثير مهدئ على الجهاز العصبي. يُمكن استخدامه في الاستحمام أو إضافته إلى الماء الساخن للاستنشاق، أو حتى وضع بضع قطرات منه على الوسادة قبل النوم. يُساعد زيت اللافندر أيضًا في تحسين جودة النوم والتخفيف من الأرق، مما يُعزز الصحة النفسية بفضل دوره في تحسين الراحة الليلية.

2. زيت البرغموت

يعتبر زيت البرغموت من الزيوت العطرية التي تُحسن المزاج وتساعد على تقليل الشعور بالاكتئاب. يمتاز بقدرته على رفع مستويات الطاقة وتحفيز الشعور بالسعادة والاسترخاء. يُستخدم زيت البرغموت في الاستنشاق أو كزيت للتدليك بعد تخفيفه بزيت ناقل. أشارت الدراسات إلى أن زيت البرغموت يُخفف من الأعراض المرتبطة بالتوتر والاكتئاب ويعمل على تقليل مستوى الكورتيزول، وهو هرمون يُفرز استجابةً للتوتر.

3. زيت الورد

زيت الورد من الزيوت التي تُعزز الحب الذاتي وتُحسن الحالة النفسية، حيث يعمل على تهدئة المشاعر السلبية والتوتر. يُعتبر من الخيارات المثلى للتعامل مع مشاعر القلق والاكتئاب، وله دور في تعزيز الثقة بالنفس. يمكن استخدامه في التدليك بعد تخفيفه، أو استنشاقه لتهدئة الأعصاب وتخفيف الإجهاد. ويعد زيت الورد مثاليًا للنساء خصوصًا، لما له من دور في تهدئة الحالات المزاجية وتوفير شعور بالراحة النفسية.

فوائد زيت النعناع

4. زيت النعناع

زيت النعناع هو من الزيوت التي تُساعد على تنشيط الذهن وزيادة التركيز، ويُعد مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من الإرهاق الذهني والاكتئاب الخفيف. يساعد استنشاق زيت النعناع على تقليل الشعور بالتعب العقلي وتحفيز الشعور بالانتعاش. يُمكن أيضًا استخدامه على شكل بخاخ أو إضافته إلى ماء الاستحمام للحصول على تأثير منعش ومُحسن للمزاج.

5. زيت الياسمين

زيت الياسمين يُعد من الزيوت العطرية التي تُعزز الشعور بالسعادة وتعمل على تخفيف الاكتئاب. يُحفز زيت الياسمين إفراز السيروتونين في الدماغ، وهو هرمون يرتبط بالسعادة. كما أن استنشاقه يمكن أن يُعزز من طاقة الجسم ويقلل من الشعور بالقلق والتوتر. غالبًا ما يُستخدم هذا الزيت في جلسات التدليك العطرية وفي العلاج بالعطور، حيث يُساعد على تهدئة النفس وتخفيف التوتر.

6. زيت شجرة الشاي

زيت شجرة الشاي له تأثيرات مضادة للبكتيريا والالتهابات، لكن له أيضًا خصائص تحسين المزاج ورفع المعنويات. يُساعد هذا الزيت في التخلص من التوتر وزيادة الشعور بالانتعاش والنظافة، مما يؤثر إيجابيًا على النفسية. يُمكن استخدامه كزيت استنشاق أو وضعه في حمام مائي للاستفادة من خصائصه المنعشة.

7. زيت الكاموميل (البابونج)

زيت الكاموميل يُعتبر من الزيوت التي تُساعد في تخفيف القلق والتوتر، ويُعد مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من الأرق أو اضطرابات النوم. يحتوي زيت الكاموميل على مركبات تُهدئ الأعصاب وتُحسن من جودة النوم، مما يؤدي إلى تحسين الحالة النفسية. يُستخدم غالبًا في تدليك الجسم أو في الاستحمام، حيث يُساعد على تهدئة الجسم والعقل.

زيت البابونج

كيفية استخدام الزيوت العطرية لتحسين الصحة النفسية



يمكن استخدام الزيوت العطرية بطرق متعددة لتحقيق الفوائد النفسية المرجوة، ومنها:

الاستنشاق: يُعد من أسرع الطرق للوصول إلى الجهاز العصبي؛ حيث يُمكن وضع بضع قطرات من الزيت على قطعة قماش واستنشاقها مباشرة.

الاستحمام: إضافة قطرات من الزيوت إلى ماء الاستحمام يمكن أن يُعزز من استرخاء الجسم وتهدئة الأعصاب.

التدليك: خلط الزيت العطري بزيت ناقل (مثل زيت اللوز أو زيت جوز الهند) وتدليك الجسم به يُساعد على الاسترخاء ورفع المعنويات.

الناشرات العطرية: تُستخدم لنشر رائحة الزيت في أرجاء الغرفة، مما يُعزز من الشعور بالراحة النفسية على مدار اليوم.

