الوصايا العشر للتخلص من التوتر المزمن والاستمتاع بالهدوء النفسي

التخلص من التوتر المزمن، من أكثر المشكلات الصحية شيوعًا في العصر الحديث، ما يسمى التوتر المزمن، وهو يتسم بوجود مستوى عالٍ ومستمر من التوتر، مما يؤثر سلبًا على الصحة البدنية والعقلية.



وأشارت مدربة الحياة وخبيرة التنمية البشرية شيرين محمود، إلى أنه يحدث التوتر المزمن عادة نتيجة التعرض لمواقف ضاغطة، لفترات طويلة، مثل العمل المرهق، الضغوط المالية، المشاكل الأسرية، وغيرها.



طرق التعامل مع التوتر المزمن والسيطرة عليه



أسباب التوتر المزمن

وأوضحت خبيرة التنمية البشرية، أن التخلص من التوتر المزمن ليس بالأمر السهل، ويحتاج إلى الالتزام والاستمرارية، ويعتمد التخفيف من التوتر على تغيير بعض العادات السلبية واعتماد أنماط حياة صحية تُسهم في تحسين الحالة النفسية والجسدية.



وتستعرض خبيرة التنمية البشرية، أفضل الطرق للتخلص من التوتر المزمن.

1. التمارين البدنية

تُعد التمارين البدنية من الطرق الفعّالة للتخلص من التوتر، حيث تعمل على تخفيف التوتر عبر إفراز الهرمونات المساعدة على تحسين المزاج، مثل الإندورفين. يمكن ممارسة التمارين الهوائية كالمشي، الركض، أو حتى الرقص، لمدة تتراوح بين 20 و30 دقيقة يوميًا، إذ تُعتبر هذه الأنشطة ممتازة لتحفيز الجسم والعقل على الاسترخاء.

2. تمارين التنفس العميق والاسترخاء

التنفس العميق يُساعد على تهدئة الجسم وتقليل مستويات القلق. عند مواجهة مواقف ضاغطة، يمكن تجربة تقنية التنفس العميق ببطء عن طريق أخذ شهيق عميق من الأنف، وحبس النفس لبضع ثوانٍ، ثم الزفير ببطء من الفم. تُساعد هذه التقنية على تقليل معدل ضربات القلب وتخفيف التوتر. كما يُعتبر التأمل وتقنيات الاسترخاء، مثل التأمل الواعي وتمارين اليوغا، مفيدة جدًا في تخفيف التوتر المزمن.

3. النوم الجيد

قلة النوم تزيد من مستويات التوتر وتُضعف قدرة الجسم على التعامل مع الضغوطات. من الضروري الحصول على نوم كافٍ وعميق يتراوح بين 7 إلى 8 ساعات في الليلة. يمكن تحسين جودة النوم من خلال الالتزام بجدول نوم ثابت، والابتعاد عن تناول المنبهات كالقهوة والشاي قبل النوم، وتهيئة بيئة مريحة تساعد على الاسترخاء.

4. النظام الغذائي الصحي

الطعام له تأثير كبير على المزاج والصحة العامة. يجب تناول وجبات غذائية متوازنة تحتوي على العناصر الغذائية المهمة، مثل البروتينات، الألياف، والفيتامينات. تجنب الأطعمة السريعة والدهنية والمليئة بالسكر، إذ تزيد من التوتر والقلق. يُنصح بتناول الأطعمة التي تحتوي على الأوميغا 3، مثل الأسماك والمكسرات، التي تساعد في تحسين صحة الدماغ وتقليل مستويات القلق.

5. إدارة الوقت وتحديد الأولويات

يُعد الضغط الناتج عن كثرة المسؤوليات أحد أسباب التوتر المزمن. من خلال تنظيم الوقت وتحديد الأولويات يمكن تجنب الكثير من الضغوط. من الأفضل كتابة قائمة بالأعمال اليومية وترتيبها حسب الأهمية، وتحديد الأوقات المناسبة لإنجاز كل مهمة. كما يُفضل تقسيم المهام الكبيرة إلى خطوات صغيرة، مما يُسهم في تخفيف الضغط النفسي وتحقيق الإنجازات بطريقة أقل توترًا.

التخلص من التوتر المزمن

6. التواصل والدعم الاجتماعي

الحصول على الدعم من الأصدقاء والعائلة يساعد كثيرًا في تخفيف التوتر. يمكن أن يكون التحدث عن المشكلات والتحديات وسيلة فعّالة لتخفيف الضغط النفسي. مشاركة الأصدقاء في الأنشطة الترفيهية وتبادل الأفكار والدعم قد يقلل من الشعور بالوحدة ويُسهم في تحسين الصحة النفسية.

7. التفكير الإيجابي وتقبل الذات

يعتبر التوتر أحيانًا نتيجة للأفكار السلبية أو التوقعات العالية جدًا من الذات. من المهم تعلم كيفية التفكير بشكل إيجابي وتقبل الذات، حيث يُساعد التفاؤل وتقدير النفس على تخفيف التوتر. يمكن استخدام تقنيات مثل الكتابة الإيجابية أو التفكير في الأمور الجيدة التي تمت خلال اليوم لتعزيز الروح الإيجابية وتخفيف القلق.

8. الابتعاد عن التوترات البيئية

هناك بعض المواقف والأشخاص الذين يزيدون من التوتر. يُفضل الابتعاد عن الأشخاص الذين يُسببون شعورًا سلبيًا أو يقودون إلى التوتر، وكذلك تجنب الأماكن المزعجة أو المحفزة للتوتر. يجب التركيز على خلق بيئة إيجابية حول النفس تشمل الأنشطة الممتعة والمريحة، مثل الاستماع إلى الموسيقى الهادئة أو قضاء الوقت في الطبيعة.

9. ممارسة الهوايات والأنشطة المحببة

الهوايات والأنشطة التي تجلب السعادة والراحة تُعد من أهم العوامل التي تخفف التوتر. يمكن تخصيص وقت أسبوعي لممارسة هواية مُحببة، سواء كانت الرسم، الكتابة، القراءة، أو حتى الطهي. تساعد الهوايات على تحسين الحالة النفسية وتخفيف الشعور بالضغط.

10. طلب المساعدة المهنية عند الحاجة

في بعض الحالات، قد يصبح التوتر المزمن أمرًا يفوق القدرة الذاتية على التحكم. في هذه الحالات، يُفضل طلب مساعدة من مختصين في الصحة النفسية. يُمكن للعلاج النفسي، مثل العلاج المعرفي السلوكي (CBT)، أن يساعد في تغيير أنماط التفكير السلبية والتعامل مع الضغوطات بشكل صحي.

