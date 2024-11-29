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حملات تموينية مكبرة فى الإسكندرية لضبط الأسواق

الإسكندرية، فيتو
الإسكندرية، فيتو

  قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية اليوم، بالاشتراك مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الطب البيطرى بحملات تفتيش مكبرة لضبط الأسواق والأسعار في المحافظة وضبط المخالفين وفرض القوانين المشددة.

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يأتى ذلك وفقا لتوجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية باستمرار حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق وتشديد الرقابة التموينية على كافة الأنشطة التجارية لضبط الأسواق وحماية المواطنين من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومن الغش التجارى.

 

حملات تموينية مكبرة فى الإسكندرية لضبط الأسواق 

 وأسفرت الحملة عن ضبط ثلاجة لحفظ الأسماك بدون ترخيص بشارع الإمام مالك بمنطقة العطارين والتحفظ على 5,267 كيلو أسماك مستوردة مجمدة متنوعة بدون بيانات.

كما تم ضبط 2,140 كجم لحوم  وكبدة  بدون بيانات وغير صالحة للاستخدام الآدمي داخل ثلاجات غير مرخصة لحفظ وتخزين اللحوم، بالإضافة إلى ضبط 165 كيلو لحوم  غير صالحة للاستخدام، و  37 كيلو جرام فول صويا وألوان صناعية غير صالحة للاستخدام الآدمي لتصنيع منتجات لحوم  داخل  مخزن أحد المصانع  بغرض الغش التجاري.

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بمحافظة الاسكندرية مديرية التموين ومديرية الطب البيطرى مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك الفريق أحمد خالد حسن

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