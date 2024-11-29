الجمعة 29 نوفمبر 2024
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حوادث

تفريغ الكاميرات لضبط سائق ملاكي متهم بدهس شاب في بولاق الدكرور

فريق بحث لضبط سائق
فريق بحث لضبط سائق بدهس شاب في بولاق،فيتو

تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط سائق سيارة ملاكي، متهم بدهس شاب أثناء عبوره الطريق بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وتم نقل المصاب إلى المستشفى، وذلك من خلال فريق بحث لجمع التحريات والمعلومات حول الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لتحديد هوية السائق وضبطته.


تلقى مشرف النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية أعلى الطريق فى منطقة بولاق الدكرور، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الاسعاف لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.

 

القبض على المتهم بدهس سيدة بكرداسة

وعلى جانب آخر كانت قد ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم  بـ دهس سيدة بدائرة مركز شرطة كرداسة بسيارته أثناء عبورها الطريق، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة دون قصد وعن هروبه حال ارتكابه الواقعة لخوفه من المساءلة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

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سيارات الإسعاف تتوجه إلى موقع حادث مروري في كرداسة

وكان بلاغ ورد يفيد بوقوع حادث مروري في كرداسة وتوجهت سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن سيارة صدمت سيدة أثناء عبورها الطريق، مما أسفر عن إصابتها وتم نقلها إلى المستشفى لتفارق الحياة متأثرة بالإصابات التي لحقت بها.

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الأجهزة الأمنية قسم شرطة بولاق الدكرور كرداسة

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