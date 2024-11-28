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حوادث

بعد حكم حبسه 10 سنوات، فريق بحث أمني لضبط مجدي شطة

فريق بحث لضبط مجدي
فريق بحث لضبط مجدي شطة، فيتو

تواصل أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن  القاهرة تكثيف جهودها لضبط مؤدي المهرجانات مجدي شطة؛ لتنفيذ حكم سجنه 10 سنوات الصادر من محكمة جنايات العباسية، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، من خلال فريق بحث تم تشكيله لتحديد مكان اختباء المتهم الهارب لضبطه.

الحكم على مجدي شطة بـ 10 سنوات غيابيًا

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، قد قضت الأربعاء، بالسجن 10 سنوات «غيابيا» لمطرب المهرجانات مجدي شطة و6 سنوات لسائق في اتهامهما بحيازة مخدرات في منطقة المرج.

فيما عاقبت المحكمة المتهم الثاني «السائق» حضوريا، بالسجن 3 سنوات بتهمة حيازة سلاح ناري.

كانت نيابة المرج، قررت في وقت سابق، إخلاء سبيل مطرب المهرجانات مجدي شطة، بكفالة مالية 10 آلاف جنيه، وصرفه من القسم ما لم يكن مطلوبًا على ذمة قضايا أخرى.

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يشار إلى أن بداية الواقعة، مشاهدة مرور قوة أمنية من قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة سيارة يستقلها أحد الأشخاص، وباستيقافها لاستطلاع الحالة الأمنية والاطّلاع على هوية قائدها، أشهر السائق لهم بطاقته الشخصية ليؤكد لهم أنه مطرب المهرجانات المعروف مجدي شطة، وبمحاولة القوة الأمنية تفتيشه اعترض، مؤكدًا أنه لا يحمل معه أي ممنوعات، وأنه شخصية معروفة.

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البحث الجنائي مجدي شطة محكمة جنايات العباسية

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