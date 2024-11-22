بتخفيضات تصل إلى 50%.. عروض الجمعة البيضاء على الأحذية في المولات.. الحريمي تبدأ من 170 جنيها والأطفال بـ 300.. وهذه أبرز النصائح عند الشراء (صور)

قامت المتاجر المختلفة بإجراء عروض وتخفيضات على الأحذية المعروضة، بالتزامن مع قرب دخول فصل الشتاء وعروض الجمعة البيضاء وهي آخر جمعة في شهر نوفمبر الجاري في العلامات التجارية المختلفة.

لذا نقدم لكم عروض وتخفيضات الجمعة البيضاء على الأحذية.

تخفيضات على الأحذية تصل إلى 25 في المولات التجارية الشهيرة

وشهدت أسعار الأحذية منها الرياضية والجلدية الأصلية للعلامات التجارية الشهيرة داخل المولات، ومنها الحريمي والرجالي والأطفال، تخفيضات تبدأ من 20% وتصل إلى 25% وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار الأحذية الرياضية الرجالي في بعض المحلات التجارية:

بلغ سعر حذاء جري رجالي: 3499 جنيها مصريا

سعر حذاء رياضي للرجال: 3799

سعر حذاء تريكو سهل الارتداء مصنوع من القماش برقبة متينة وخفيف الوزن للرجل: 2147 جنيها

سعر حذاء رياضي أسود للرجال: 2870 جنيها

أسعار أحذية كرة السلة رياضية : 2619 جنيها

بلغ سعر حذاء رياضي اللون رجالي: 3419 جنيها

حذاء رياضي رجالي جري: 3799 جنيها

حذاء رياضي بريكنت اسود: 3639 جنيها

حذاء أبيض Ftwr رياضي: 3419

أسعار الشباشب والسنيكرز الرجالي في المحلات التجارية

بلغ سعر سليبر الرجالي: 1104 جنيهات

سليبر رجالي اديداس: 1380 جنيها

شبشب بكعب مسطح اديداس: 1499 جنيها

أسعار الأحذية الحريمي بالمحلات التجارية

بلغ سعر الحذاء الحريمي: 2980 جنيها

جزء علوي شبكي: 2879 جنيها

حذاء جري خفيف الوزن مصنوع جزئيًا من مواد معاد تدويرها: 3539 جنيها

الجزء العلوي مصنوع من القماش: 2799

حذاء رياضي كلاسيكي مريح مصنوع جزئيًا من مواد معاد تدويرها: 2265

أسعار الشباشب والسنيكرز الحريمي في المحلات التجارية

بلغ سعر سنيكرز بكعب 1499 جنيها

بلغ سعر سليبر حريمي ابيض: 1999 جنيها

سليبر حريمي أسود: 2275 جنيها

سليبر حريمي ألوان: 1171 جنيها

سليبر حريمي: 1539 جنيها

خصومات على أسعار أحذية الأطفال تصل إلى 25% وجاءت الأسعار كالتالي:

حذاء رياضي للأطفال من الجنسين

أحذية أطفال : 1845 جنيها

حذاء كرة قدم للأطفال من الجنسين: 2585

حذاء رياضي بجزء علوي من الجلد الصناعي: 1518

حذاء للأولاد والبنات الصغار: 1545

حذاء رياضي للأطفال من الجنسين ملون : 2104

وهناك خصومات تصل 50% و70% على أسعار الأحذية في محلات تجارية أخرى متوسطة الأسعار ذات جودة متوسطة.

وهناك علامات تجارية متوسطة الأسعار وفي متناول الجميع، أقدمت على عمل عروض على الأحذية بمناسبة الجمعة البيضاء.

أسعار الأحذية الحريمي في محلات تجارية متوسطة:

بلغ سعر كوتشي حريمي نحو 170 جنيها

بلغ سعر حذاء رياضي حريمي برباط نحو 175 جنيها

بلغ سعر كوتش قماش حريمي نحو 170 جنيها

بلغ سعر كوتش حريمي لون أبيض نحو 350 جنيها

بلغ سعر كوتش حريمي ألوان نحو 295 جنيها

بلغ سعر كوتش جلد حريمي أبيض نحو 170 جنيها

بلغ سعر كوتش حريمي جلد صناعي لون أبيض نحو 170 جنيها

أسعار الأحذية الأطفال في محلات تجارية أخرى متوسطة الثمن:

سجلت أحذية الأطفال أسعار متوسطة وفي متناول الجميع وجاءت الأسعار على النحو التالي:

بلغ سعر كوتشي أطفالي نحو 300 جنيه

بلغ سعر حذاء رياضي أطفالي برباط نحو 350 جنيها

بلغ سعر كوتش قماش أطفالي نحو 300 جنيه

بلغ سعر كوتش أطفالي لون أبيض نحو 350 جنيها

بلغ سعر كوتش أطفالي ألوان نحو 350 جنيها

بلغ سعر كوتش أطفالي لون أسود نحو 300 جنيه

نصائح للمستهلكين عند شراء الأحذية:

تجربة الحذاء قبل الشراء.

ارتداء الجوارب المخصصة للرياضة عند تجربة الحذاء قبل شرائه.

اختيار المقاس المناسب.

عند قياس الحذاء، يفضل الوقوف عند القياس للحصول على مقاس أكثر دقة.

يجب المشي في الحذاء قبل شرائه لتحديد ملاءمته للقدم.

يجب أخذ القياس الذي يناسب القدم الأكبر عند وجود قدم أكبر من الأخرى.

تحديد ميزانية مناسبة.

يجب اختيار علامات تجارية مناسبة للميزانية المحددة.

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