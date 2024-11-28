محافظ الإسكندرية يفتتح مبنى الطوارئ الجديد بمستشفى أبو قير العام

افتتح الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية اليوم الخميس، مشروعين بنطاق حي المنتزة ثانى، وتضم: مشروع إنشاء مبنى الطوارئ الجديد بمستشفى أبوقير العام، ومشروع إنشاء مبنى جديد وتأهيل مدرسة "الشهيد محمد رمضان" والتي يتم تنفيذهما في إطار "مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية"، والممول من الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية ووزارة الإسكان ممثلة في الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

وقال الفريق أحمد خالد أن افتتاحات اليوم جاءت نتيجة التعاون المثمر بين الحكومتين المصرية والألمانية والاتحاد الاوروبي بعقد اتفاق تعاون عام 2019 لمشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية.

وأوضح محافظ الإسكندرية أن مشروع مستشفى أبوقير العام: يضم 9 عيادات، و16 سرير، و2 سرير عناية طوارئ وحالات حرجة، بالإضافة إلى تعزيز العمليات التشغيلية للعيادات الخارجية، وكذلك تنمية قدرات العاملين في المستشفى، فضلًا عن تطوير وحدة أبوقير 2، وأبو قير 3 الصحية بما يخدم أهالينا بمنطقة أبوقير.



محافظ الإسكندرية يفتتح مشروعين جدد بالمنتزة ثانى

وأضاف أن مشروع المبنى الجديد بمدرسة الشهيد محمد رمضان؛ يضم 6 فصول تستوعب 270 طالب، بالإضافة إلى معملين حاسب آلي ومعملين للأنشطة، كما تم صيانة ورفع كفاءة المبني الرئيسي للمدرسة والذي يضم 36 فصل، بما يتيح للطلاب بيئة تعليمية داعمة ومحفزة.

وأكد الفريق أحمد خالد أن ثمار تعاوننا مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ لم يقتصر فقط على تطوير البنية التحتية بل امتدت لتشمل تحسين الخدمات العامة بمنطقة أبوقير، مشيرًا سيادته أن المشروع ساهم فى تعزيز قدرات إدارة الرقابة والرصد البيئي لتحسين تقديم خدمة جمع المخلفات. وأيضًا تعزيز التحول الرقمي بمدرسة أحمد مجدي أبو زيد من خلال إنشاء معمل كمبيوتر، وتدريب المعلمين والإداريين على استخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية، وتدريب جمعيات أهلية بمنطقة أبوقير على دعم التحول الرقمي في التعليم.

كما تم تجهيز مركز بناء قدرات الميسرين لدعم الأطفال ذوي صعوبات التعلم ومشاكل التخاطب لدمج طلاب المدارس الابتدائية والإعدادية ذوي صعوبات التعلم ومشاكل التخاطب في النظام التعليمي الرسمي.

كما خدم المشروع سكان منطقة أبوقير فيما يتعلق بالتوظيف وتنمية المهارات وتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم تدريب 1111 متدرب على المهارات المختلفة كأعمال البناء والخياطة واللحام والصحة والسلامة العامة والكهرباء بمشاركة مركز التوظيف ومؤسسة كاريتاس، وتم بالفعل تعيين 144 متدرب، بما يتيح لهم حياة كريمة ودخل مستدام.

شهد الافتتاحات، توماس فيندبو ممثلا عن الاتحاد الأوروبي، والمهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والدكتورة المهندسة/ مها فهيم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وإفوا دادز أرثر مدير مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية (CBUID)، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، والدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة، والدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

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