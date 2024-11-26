طريقة عمل الباستا فلورا لتحلية مميزة من المطبخ اليوناني

طريقة عمل الباستا فلورا، من طرق الحلويات اليونانية الشهيرة، وهي فطيرة محشوة بالمربى، وتتميز بطعمها اللذيذ الذي يعشقه الكبار والصغار، والتي يمكنك صنعها لأسرتك.

وطريقة عمل الباستا فلورا، من طرق المعجنات التي يمكنها أن تدخل السعادة على قلوب أفراد أسرتك، وتعد الباستا فلورا من المعجنات اليونانية، التي يمكن إعدادها بكل سهولة، إلا أن الكثير من ستات البيوت لا يجيدن عملها.

طريقة الشيف ريمو لعمل الباستا فلورا

وتقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي، طريقة عمل الباستا فلورا بخطوات بسيطة، لتقديمها لأفراد أسرتك؛ لإدخال السعادة على قلوبهم.

مقادير الباستا فلورا:

7بيضات

2 كوب سكر

2 باكيت فانيليا

7 كوب دقيق

باكيت بايكينج باودر

ربع ملعقة ملح

ملعقة خل

نصف كوب زيت

ثلاث ارباع كوب سمن أو زبدة طبيعي

برطمان مربى مشمش، أو حسب الرغبة

الباستا فلورا بالخطوات

طريقة الباستا فلورا:

نقوم بإشعال الفرن قبل أى خطوة.

ندهن القالب بالسمن، ونبطنه بالدقيق، أو نستعمل ورق الزبدة.

يخلط البيض والسكر والفانيليا والخل جيدا، ثم نضيف المادة الدهنية الزيت والسمن أو الزبدة المذابة.

نقوم بإضافة الدقيق المنخول، والمضاف إليه البيكينج بودر بالتدريج، حتى تصبح عجينة لينة.

نقسم العجين، بحيث نأخذ ربع الكمية، ونضعها في الفريزر ربع ساعة.

نفرد ثلاث أرباع كمية العجين في القالب، أو الصينية، ونضعها فى الثلاجة ربع ساعة.

نخرج الصينية، ونفرد فوقها المربى، على أن تبعد عن الحواف بمقدار واحد سم، حتى لا تحترق.

نخرج باقي العجينة من الفريزر، وإما أن نشكلها شرائط فوق الصينية على شكل مربعات، او نفردها بالنشابة، ونستعمل القطاعة، كما فى الصورة، ونشكل قلوب أو نجوم.

ملحوظة: استعملت صينية مقاس 40 ×35.

يمكنكم تقسيم الكمية على صينيتين، حسب مقاس الصينية.

نضعها في الفرن على الرف الأوسط على درجة حرارة 180، لمدة نصف ساعة، أو حتى يحمر الوجه، حسب نوع الفرن.

ثم نخرج الصينية، ونتركها لتبرد تماما، ثم نقطعها.

طريقة الباستا فلورا

طريقة عمل الباستا فلورا من مطبخ الشيف آسيا

ونستعرض أيضًا طريقة عمل الباستا فلورا بوصفة وخطوات الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي.

مكونات الباستا فلورا:

١٥٠ جرام زبدة

٣ أكواب دقيق

١/٢ كوب سكر

٣ ملاعق صغيرة باكينغ باودر

ملعقة صغيرة بشر ليمون

بيضة كاملة

٢ صفار بيض

٣ ملاعق كبيرة حليب

رشة ملح

حشوة الباستا فلورا:

كوب ونصف مربى تين أو مشمش أو فراولة.

للتزيين:

بيضة مخفوقة مع قليل من الماء.

جوز هند.

مربى مشمش للتلميع.

طريقة تحضير الباستا فلورا:

في وعاء يخفق صفار البيض مع البيضة والحليب ويترك جانبا.

في وعاء آخر، ينخل الدقيق، ثم تضاف له البكينج باودر والملح والسكر وبشر البرتقال.

تضاف الزبدة المقطعة ثم يمزج الكل باستخدام الشوكة الى ان يصبح الخليط رمليا.

يضاف مزيج البيض والحليب وتمزج المكونات للحصول على عجين متجانس غير لاصق (مع مراعاة عدم عجنه).

يغلف العجين بكيس المطبخ ثم يترك ليرتاح بالثلاجة بضع ساعات.

يفرد العجين على سطح مرشوش بالدقيق، يقطع ٣/٤ العجين ثم يوضع بقالب التارت.

يحشى بالمربي، ثم يغطى بشرائط من العجين المتبقي.

تدهن العجينة بخليط البيض والماء ثم تخبز التارت في فرن متوسط الحرارة مدة ٣٠ دقيقة إلى أن تصبح ذهبية اللون.

تدهن التارت بمربى المشمش، وتزين الأطراف بجوز الهند.

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