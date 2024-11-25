الإثنين 25 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الفيوم يشهد مراسم قرعة الحج ويهنئ الفائزين

قرعة الحج محافظة
قرعة الحج محافظة الفيوم،فيتو

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، واللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، مراسم إجراء القرعة العلنية للحج لعام 1446 هجرية – 2025 ميلادية، التى نظمتها مديرية أمن الفيوم، بنادي قارون الرياضي، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ.

إجراء القرعة

جرت وقائع القرعة العلنية عن طريق الحاسب الآلي، لتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة بين المتقدمين، وكانت الأولوية فيها للذين لم يؤدوا الفريضة من قبل، حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين للحج هذا العام  1617 مواطنًا ومواطنةً على مستوى المحافظة، فاز من بينهم  385 شخصًا لأداء فريضة الحج إلى بيت الله الحرام، يمثلون حصة المحافظة المقررة، منهم  4  حجاج "كبار سن"، و381 حاجًّا وحاجةً "للأقسام والمراكز".

 حصص المراكز من تأشيرات الحج

وجاءت حصص الأقسام والمراكز بمختلف أنحاء المحافظة، موزعة على النحو التالي:  82 لقسمي أول وثان الفيوم، و52 لمركز الفيوم والفيوم الجديدة، و67 فرصة لمركز إطسا، و45 لمركز طامية، و72 لمركزي سنورس وسنهور القبلية، و33 لمركز أبشواي، و34 لمركزي يوسف الصديق والشواشنة، بالإضافة إلى اختيار 195 فرصة للاحتياطى، في حالة تخلف أي حاج أو من الأساسيين بالقرعة.

تعليم الفيوم تنظم 7 معارض للمشروعات البحثية للمشاركة في مسابقة أيسف

مياه الفيوم تنظم حملات توعية بترشيد الاستهلاك بقريتي شكشوك والجيلاتي بأبشواي

 محافظ الفيوم يهنئ الفائزين بقرعة الحج

عقب إجراء القرعة العلنية للحج، قدم محافظ الفيوم، التهنئة لحجاج بيت الله الحرام، الذين تم اختيارهم لأداء مناسك الحج لعام 1446 هجرية، 2025 ميلادية، مؤكدًا أن الدولة تعمل على توفير سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام لأداء مناسكهم بمختلف مشاعر الحج في سهولة ويسر، مطالبًا الحجيج بأن يكونوا واجهة مشرفة لمصر عامة وللفيوم بوجه خاص، والدعاء لمصر الغالية بأن يحفظها الله قيادةً وشعبًا من كل مكروهٍ وسوء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم اداء فريضة الحج الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم القرعة العلنية للحج بيت الله الحرام بمحافظة الفيوم

مواد متعلقة

تعليم الفيوم تنظم 7 معارض للمشروعات البحثية للمشاركة في مسابقة أيسف

مياه الفيوم تنظم حملات توعية بترشيد الاستهلاك بقريتي شكشوك والجيلاتي بأبشواي

مهرجان الفيوم السينمائي يحتفي بـ فلسطين بأنشطة وعروض متنوعة

تضامن الفيوم تجري 50 جراحة عيون بالمجان لغير القادرين

الأكثر قراءة

تكليف حاسم من السيسي لرئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي

زيادة أسعار بيبسي كولا مصر، وهذا موعد التطبيق

تقرير الطب الشرعي: حالة سعد الصغير الصحية تستدعي تعاطي الترامادول

أول رد فعل من سعد الصغير عقب سجنه 3 سنوات بتهمة تعاطي المخدرات (فيديو وصور)

بالأسماء، تشكيلات الهيئات الإعلامية والصحفية الجديدة

السجن المشدد 3 سنوات للمطرب سعد الصغير بتهمة تعاطي المخدرات

سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزى اليوم الاثنين

محافظ البحر الأحمر: إنقاذ 28 شخصًا من حادث غرق اللانش السياحي واستمرار البحث عن 17 آخرين

منوعات

المزيد

بسبب ضجيج أطفالها، مسنة أمريكية تقتل جارتها رميًا بالرصاص

تحطم طائرة شحن تابعة لشركة DHL في ليتوانيا

إحباط محاولة أم لبيع طفلتها مقابل 80 ألف دولار

هدمت منازل وأسقطت أعمدة الكهرباء والأشجار، عاصفة قوية تضرب 5 ولايات في تركيا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو السكر اليوم الاثنين 25-11-2024 في الأسواق؟

سعر الألومينوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الأحد 24/11/2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 24/11/2024

بكام كيلو السكر اليوم الأحد 24-11-2024 في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

التشكيل الجديد للمجلس الأعلى للإعلام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الساحر في المنام وعلاقتها بالنجاة من شر كبير

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سعيد بن المسيب (3 – 3)

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سعيد بن المسيب (2 – 3)

المزيد
الجريدة الرسمية