محافظ الفيوم يشهد مراسم قرعة الحج ويهنئ الفائزين

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، واللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، مراسم إجراء القرعة العلنية للحج لعام 1446 هجرية – 2025 ميلادية، التى نظمتها مديرية أمن الفيوم، بنادي قارون الرياضي، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ.

إجراء القرعة

جرت وقائع القرعة العلنية عن طريق الحاسب الآلي، لتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة بين المتقدمين، وكانت الأولوية فيها للذين لم يؤدوا الفريضة من قبل، حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين للحج هذا العام 1617 مواطنًا ومواطنةً على مستوى المحافظة، فاز من بينهم 385 شخصًا لأداء فريضة الحج إلى بيت الله الحرام، يمثلون حصة المحافظة المقررة، منهم 4 حجاج "كبار سن"، و381 حاجًّا وحاجةً "للأقسام والمراكز".

حصص المراكز من تأشيرات الحج

وجاءت حصص الأقسام والمراكز بمختلف أنحاء المحافظة، موزعة على النحو التالي: 82 لقسمي أول وثان الفيوم، و52 لمركز الفيوم والفيوم الجديدة، و67 فرصة لمركز إطسا، و45 لمركز طامية، و72 لمركزي سنورس وسنهور القبلية، و33 لمركز أبشواي، و34 لمركزي يوسف الصديق والشواشنة، بالإضافة إلى اختيار 195 فرصة للاحتياطى، في حالة تخلف أي حاج أو من الأساسيين بالقرعة.

محافظ الفيوم يهنئ الفائزين بقرعة الحج

عقب إجراء القرعة العلنية للحج، قدم محافظ الفيوم، التهنئة لحجاج بيت الله الحرام، الذين تم اختيارهم لأداء مناسك الحج لعام 1446 هجرية، 2025 ميلادية، مؤكدًا أن الدولة تعمل على توفير سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام لأداء مناسكهم بمختلف مشاعر الحج في سهولة ويسر، مطالبًا الحجيج بأن يكونوا واجهة مشرفة لمصر عامة وللفيوم بوجه خاص، والدعاء لمصر الغالية بأن يحفظها الله قيادةً وشعبًا من كل مكروهٍ وسوء.

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