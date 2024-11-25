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تعليم الفيوم تنظم 7 معارض للمشروعات البحثية للمشاركة في مسابقة أيسف

معرض ايسف في الفيوم،
معرض ايسف في الفيوم، فيتو

قال الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم: إن المديرية  بمحافظة الفيوم نظمت 7 معارض تمهيدية، خلال الفترة من 17 نوفمبر حتى الان، لاختيار أفضل المشروعات البحثية المقدمة من طلاب المدارس، بالإدارات التعليمية التي شاركت في المسابقة الدولية أيسف.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن عدد الأبحاث التي شاركت حتى الآن في المعارض التمهيدية  161 مشروع بحثي، وبلغ عدد الكلاب المشاركون في الأبحاث  227  طالب.

 

التربية الخاصة والتعليم الخاص مازال مستمر في المعارض

ولفت وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن  المعارض التمهيدية لاختيار المشروعات البحثية ستستمر لمدة أسبوع آخر  في المدارس ذات الطابع الخاص، وهي  مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، ومعرض  مدارس التعليم الفني، ومعرض المدارس الخاصة، ومعرض مدارس التربية الخاصة، وسيقام المعرض  المحلي المركزي لاختيار أفضل المشروعات للتصعيد للمستوى الجمهوري، عقب الانتهاء من معارض المدارس ذات الطابع الخاص.

أيسف أكبر المسابقات الدولية في مجال العلوم والهندسة

يذكر أن مسابقة أيسف  تعد  أقوى وأكبر المسابقات الدولية في مجال العلوم والهندسة لطلاب التعليم قبل الجامعي، وتعتمد على امتلاك مهارات البحث العلمي للوصول لمشروعات جديدة تسهم في حل إحدى المشاكل العلمية من خلال منهجية البحث العلمى الصحيح والتى تتضمن موضوعات في مجالات متعددة مثل مشروعات الحفاظ على البيئة والحصول على الماء العذب، ومشروعات خاصة بالطاقة، وأخرى في مجالات الطب ومساعدة ودعم ذوى القدرات الخاصة، وكذلك مجالات الرياضيات والتكنولوجيا.

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ويعتبر معرض العلوم والهندسة الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية بمثابة فرصة يلتقي فيه ما يزيد عن 1500 من الباحثين الطلاب والطالبات في المرحلتين الإعدادية والثانوية من سن 14 إلى 18 عام، من مختلف دول العالم، حيث يتم ترشيحهم من قبل دولهم بعد فوزهم في المسابقات المحلية بدولهم، ويتم تحكيم المشروعات المشاركة في المعرض والمسابقة من جميع دول العالم من قبل لجنة من الأساتذة والخبراء بالولايات المتحدة الأمريكية.

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