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مياه الفيوم تنظم حملات توعية بترشيد الاستهلاك بقريتي شكشوك والجيلاتي بأبشواي

ندوات التوعية بترشيد
ندوات التوعية بترشيد استهلاك المياه، فيتو

نظمت إدارة التوعية بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، عدة ندوات  توعوية، لتوعية الأهالي بأهمية الحفاظ علي المياه بوجه عام، وترشيد مياه الشرب بوحه خاص. 

 أقيمت الندوات علي هامش  القوافل الطبية التي نظمتها مديرية الصحة بمحافظة الفيوم، بقري شكشوك والجيلاني بمركز أبشواي ضمن المبادرة القومية بداية جديدة لبناء وتنمية الإنسان المصري.

جهود الدولة في إنشاء محطات مياه الشرب ومد الشبكات والخطوط الناقلة

كما تناولت الندوات تناولت مجهودات الدولة في توفير مياه الشرب بكميات مناسبة لجموع المواطنين من خلال أعمال إنشاء البنية التحتية المتمثلة في أقامة وإنشاء المحطات ومد الخطوط ومراحل التنقية وأعمال المراقبة المستمرة علي عمليات الإنتاج من أجل إنتاج كوب مياه مطابق لكافة المواصفات القياسية والصحية.

كما حث المحاضرون المواطنين علي عدم الإسراف في مياه الشرب واستخدامها قدر الاحتياج وعدم إهدارها في غسيل السيارات أو رش الطرق بخراطيم المياه أو التعدي علي الخطوط الناقلة واستخدامها في غير الأغراض المخصصة لها في ري المزروعات والحدائق والحفاظ علي المجاري المائية من التلوث وعدم إلقاء المخلفات والحيوانات النافقة بداخلها حفاظًا علي الصحة العامة.

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طرق ترشيد مياه الشرب والحفاظ علي مياه الصرف من التلوث

كما تناولت  الندوات أيضا طرق ترشيد استهلاك المياه واستخدام التكنولوجيا الحديثة كالقطع الموفره التي تساهم في تقليل كميات المياه المتدفقة من الصنابير علاوة على تقليل فاتورة الاستهلاك الشهرية بجانب الإصلاح الفوري للسباكة التالفة وغلق الحنفيات بعد الاستخدام والإبلاغ الفوري عن أي تسريبات او كسور تحدث وتطرأ على الخطوط من باب المسئولية المجتمعية المشتركة لأن الحفاظ علي كل نقطة مياه من الاهدار واجب وطني وديني

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