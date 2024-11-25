باستثمارات 8 مليارات جنيه، المنطقة اللوجيستية بطنطا تخدم 42 مليون مواطن في 10 محافظات، توفر 40 ألف فرصة عمل، تضم أكبر مخزن للأدوية بالشرق الأوسط، وزير التموين يوجه بتذليل العقبات أمام المطورين

تعد المنطقة اللوجيستية بمدنية طنطا في محافظة الغربية أول وأكبر منطقة تجارية على مستوى محافظات الجمهورية تم انشاؤها على مساحة 83 فدانا باستثمارات تتجاوز الـ 8 مليارات جنيه.

وكان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية تفقد، أمس الأحد، المنطقة اللوجيستية بطنطا، للتعرف على أبرز الجهود التنموية والمشروعات الجارية في مجال التموين والتجارة الداخلية لخدمة مواطني المحافظة.

أكبر مخزن لوجيتسي للأدوية في الشرق الأوسط

وتضم المنطقة اللوجيتسية بطنطا، أحد أكبر المخازن اللوجيتسية للأدوية في الشرق الأوسط، مخزن الدواء اللوجستي وهو مقام على مساحة 8 أفدنة، وسوف يقدم خدماته لنحو 4 محافظات تشمل كفر الشيخ والغربية والمنوفية والدقهلية، ويستفيد منه 8 ألاف صيدلية.

ويستهدف مخزن الأدوية في مدينة طنطا ضمان توصيل الدواء لكافة أطراف المنظومة الطبية في منطقة الدلتا بمنتهى الجودة والكفاءة والسرعة.

تفاصيل المنطقة اللوجيستية بطنطا

وتتوسط المنطقة التجارية عشرة محافظات بوسط الدلتا وتخدم أكثر من 42 مليون نسمة وتوفر أكثر من 40 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة طوال مدة تنفيذ المشروع، بالإضافة لفرص العمل التي سيتم توفيرها ضمن خطة الدولة لإنشاء مثل هذه المناطق بجميع محافظات الجمهورية.

وتضم المنطقة اللوجيستية أكبر مركز تجارى بالمحافظات على مساحة 135000 متر مربع يحتوى على هايبر ماركت وتوكيلات تجارية ودور عرض سينمائية وأكبر منطقة تجارية للأدوية بأحدث التكنولوجيا العالمية للإقلال من الهادر وتوفير الأدوية لمواطنى الدلتا.

كما تضم المنطقة أيضا معارض تجارية وأسواق مفتوحة وأسواق جملة ومنطقة لبيع وصيانة السيارات والمعدات والآلات المتنوعة ومكاتب إدارية مزودة بجميع مستلزمات الإدارة الحديثة تساهم في تواجد الشركات العالمية بمحافظات الدلتا.

كما يساهم فى توفير فرص عمل للشباب الذين يتم تأهيلهم تحت إدارة كوادر لديها خبرات عديدة ومراكز تدريب بالتعاون مع أكبر المراكز بالشرق الأوسط مراكز طبية يتواجد بها جميع التخصصات الطبية التي لم تكن متوفرة بمحافظات الدلتا.



كما تتضمن قاعات مؤتمرات تساهم في إقامة الفعاليات الكبرى بمحافظة الغربية والمحافظات المجاورة.

وتضم أكبر نادى رياضي اجتماعي بالمنطقة يسهم فى استيعاب الشباب وتواصل الأجيال والمحافظة على الأجيال الناشئة وفندق على مستوى مرتفع يسهم فى استضافة الشخصيات المرموقة، بالإضافة إلى معسكرات الشباب وأهالي الدلتا وخدمات حكومية ومحطة خدمة وتموين سيارات، كما تم تزويد المنطقة التجارية بمرافق مستقلة من كهرباء ومياه وصرف صحى وغاز طبيعى وشبكة اتصالات وشبكة انترنت حديثه من خلال أجهزة الدولة المختلف

الرئيس السيسي يوجه بالتوسع في انشاء المناطق اللوجيستية

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجه بتطوير وتنمية منظومة التجارة الداخلية في مصر والتوسع في انشاء المناطق التجارية بالمحافظات المختلفة،حيث تساهم في تقليل حلقات تداول المنتجات وانخفاض تكاليف النقل الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي لصالح المستهلك في الحصول على منتج بسعر عادل .



وزير التموين: تذليل كافة العقبات أمام المطورين للتوسع في المناطق اللوجيستية



من جانبه، وجه الدكتورشريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية باستمرار تنفيذ المراكز والمناطق التجارية على مستوى محافظات والعمل على تذليل اى عقوبات تواجه المطورين،مشيرا الى أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق هذا الهدف.

وأكد وزير التموين أن التجارة الداخلية تعد محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، حيث تسهم في خلق فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتعزيز الاستهلاك المحلي، وفي اقتصاد يتسم بالتنافسية المتزايدة.

وقال إن الشراكة مع القطاع الخاص تشكل حلًّا فعّالًا لتجاوز التحديات التي قد تواجه هذا القطاع كما تعتبر البنية الأساسية للتجارة الداخلية من العوامل الحاسمة في تعزيز الكفاءة والنمو الاقتصادي، فهي تشتمل على كل ما يتعلق بالشبكات الخدمية، والطرق، والمخازن، وأسواق الجملة، والنماذج التجارية الأخرى التي تعمل على وصول المنتجات والخدمات للمستهلك النهائي، وهي تلعب دورًا أساسيًّا في تسهيل حركة السلع والخدمات بين محافظات الجمهورية.

ولفت إلى أن تطوير البنية الأساسية يساهم في تعزيز الربط بين المنتجين والمستهلكين، مما يعزز من استقرار الأسعار ويزيد من جودة المنتجات المعروضة في الأسواق.

مناطق لوجيستية جديدة في الشرقية وبني سويف

وأكد أن المشروعات الجديدة المقرر إنشاؤها في محافظتي الشرقية وبنى سويف تتضمن أنشطة تجارية متنوعة وتقدر إجمالي استثمارات الثلاثة مناطق بـ 4.8 مليارات جنيه

وكانت وزارة التموين ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة قد وقعت، مؤخرا، عقود إنشاء مشروعات ومراكز تجارية جديدة في محافظتي الشرقية وبنى سويف وتتضمن أنشطة متنوعة منها هايبر ماركت وأسواق جملة ومناطق ترفيهية وأندية اجتماعية وخدمات حكومية ومحطات خدمة وتمويل سيارات ومخازن أدوية وأنشطة تجارية متنوعة

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