الأحد 24 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

يعزز منظومة إنتاج الدقيق، تفاصيل إنشاء مطحن العاشر من رمضان

وزير التموين خلال
وزير التموين خلال الجولة التفقدية

تفقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، مطحن العاشر من رمضان التابع لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، برفقة اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، وقيادات الوزارة.

 

تفاصيل مطحن العاشر من رمضان 

 

ويقع مطحن العاشر من رمضان على مساحة 22,000 متر مربع بجوار مرور سالم على طريق مصر-الإسكندرية الزراعي عند مدخل مدينة طنطا.

 

ويتضمن المطحن المبنى الإداري، مزود بغرفة تحكم حديثة لمتابعة العمليات التشغيلية بالدور الأول العلوي.

ومنشآت استقبال القمح: تشمل نُورة لاستقبال القمح الخام من الشاحنات وميزان بسكول لوزن الحمولات.

هذا بجانب صوامع تخزين متطورة، موزعة كالتالي 8 صوامع لتخزين القمح الخام، 4 صوامع لترطيب القمح، 6 صوامع للترطيب الأول، 2 صوامع للترطيب الثاني.


إضافة إلي 6 صوامع لتخزين الدقيق المدعم، 4 صوامع لتخزين النخالة المستخدمة في الصناعات الحيوانية والزراعية.

ويعمل مطحن العاشر من رمضان  بطاقة إنتاجية تصل إلى 400 طن يوميًا من الدقيق المدعم، موجهة لتلبية احتياجات منظومة الخبز المدعم.

 

كما يسهم في طحن الأقماح المحلية والمستوردة: لضمان الاستفادة المثلى من الحبوب، وإنتاج الدقيق المدعم.، لتوفير الخبز بأسعار مدعومة لملايين المواطنين، وإنتاج النخالة، لتلبية احتياجات الصناعات الزراعية والحيوانية.

ويمثل المطحن إضافة استراتيجية لمنظومة إنتاج الدقيق في مصر، حيث يُعزز الأمن الغذائي ويعكس تطبيق أحدث التقنيات في عمليات الطحن والتخزين، كما يدعم جهود وزارة التموين في تحسين كفاءة الإنتاج وضمان استقرار إمدادات الخبز المدعم.

 

جولة تفقدية لوزير التموين  بالغربية

 

وتفقد وزير التموين لعدد من المشروعات التموينية في محافظة الغربية، بهدف متابعة سير العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت الجولة أيضًا الاطلاع على المشروعات اللوجستية والتجارية، بما يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والخدمية بالمحافظة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور شريف فاروق وزير التموين الصناعات الزراعية توفير الخبز محافظة الغربية مدينة طنطا وزير التموين

مواد متعلقة

وزير التموين: توافر السلع الأساسية وتحسين جودتها بأسعار مناسبة للمواطنين

وزير التموين ومحافظ الغربية يتفقدان الصومعة الإماراتية في طنطا

الأكثر قراءة

مجلس الشيوخ يوافق على رفع الحصانة عن النائب أحمد دياب

عثروا على جثته بعد اختطافه، اللحظات الأخيرة للحاخام الإسرائيلي المفقود في الإمارات (فيديو)

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024

أسباب موافقة مجلس الشيوخ على طلب رفع الحصانة عن النائب أحمد دياب

مصرع سائق وإصابة 3 آخرين في انقلاب ميني باص مدارس بالمعادي

تشييع جثمان الملحن محمد رحيم لمثواه الأخير

بناءً على طلب النيابة العامة.. الجنايات تقرر رفع أسماء (٧١٦) شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية

وصول جثمان الملحن محمد رحيم إلى مسجد الشرطة لأداء صلاة الجنازة عليه

منوعات

المزيد

شقيقة الملك تشارلز تحرج زوجته كاميلا وتمنعها من كسر البروتوكول

ولاية نيويورك تلغي قانونا يجرم الخيانة الزوجية

وصلة رقص لرئيس الوزراء الكندي مع المطربة تايلور سويفت تثير غضب الكنديين (فيديو)

آلاف المحتجين في برشلونة يطالبون بتخفيض الإيجارات

المزيد

خدمات

المزيد

مواعيد عمل مكاتب البريد لسحب كراسات سكن لكل المصريين 5

سعر الألومنيوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم السبت

تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم السبت في الأسواق

3600 دولار سعر طن النحاس اليوم السبت في بورصة المعادن

المزيد

انفوجراف

سيميوني يصل إلى المباراة رقم 700 مع أتليتكو مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على كيفية جهاد النفس وأفضل أنواعه وأهميته

دعاء المطر، أفضل الأدعية من القرآن الكريم والسنة النبوية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 24 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية