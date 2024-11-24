الأحد 24 نوفمبر 2024
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أخبار مصر

وزير التموين: استثمارات المنطقة اللوجيستية بالغربية تتجاوز الـ 8 مليارات جنيه

وزير التموين خلال
وزير التموين خلال الجولة التفقدية

أجرى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية برفقة اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية واللواء  وليد ابو المجد نائب وزير التموين، اليوم الأحد جولة تفقدية  للمنطقة التجارية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية. 

المنطقة اللوجيستية بالغربية

 

وتعد  المنطقة اللوجيستية بالغربية أول وأكبر منطقة تجارية على مستوى محافظات الجمهورية تم إنشاؤها على مساحة حوالى 83 فدانا باستثمارات تتعدى الـ 8 مليار جنيه مصري، وتتوسط المنطقة التجارية عشرة محافظات بوسط الدلتا وتخدم أكثر من  42 مليون نسمة وتوفر أكثر من 40 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة طوال  مدة تنفيذ المشروع، بالإضافة لفرص العمل التي سيتم توفيرها ضمن خطة الدولة لإنشاء مثل هذه المناطق بجميع محافظات الجمهورية. 

 

وكان في استقبال  وزير التموين، الدكتورة هبة السيد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية  وبحضور أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية بالمحافظة وتقوم بتنفيذ المشروع شركة فيرنبرو جلوبال للاستثمار والمطور الرئيسي للمنطقة التجارية.

 

 

كما تضمنت زيارة الوزير اليوم تفقد عدد من المشروعات والمنشآت التموينية التابعة للوزارة بمحافظة الغربية، في إطار حرص الوزير على إجراء جولات ميدانية بالمحافظات المختلفة للاطمئنان على توافر السلع الغذائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن.

 

 

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتطوير وتنمية منظومة التجارة الداخلية في مصر والتوسع في إنشاء المناطق التجارية بالمحافظات المختلفة، حيث تساهم في تقليل حلقات تداول المنتجات وانخفاض تكاليف النقل الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي لصالح المستهلك في الحصول على منتج بسعر عادل.

 

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الدكتور شريف فاروق وزير التموين المنطقة اللوجيستية بالغربية جهاز تنمية التجارة الداخلية محافظة الغربية

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