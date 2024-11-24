وزير التموين: المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية يكفي لـ 6 أشهر

أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وجود مخزون استراتيجي آمن من السلع الاستراتيجية يكفي لأكثر من 6 أشهر، ويصل الي 13 شهرا في بعض السلع.

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية، أن العمل الميداني يمثل إحدى آليات الوزارة الرئيسية ضمن برنامج الحكومة، والتي جاءت بتكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وزير التموين يطمئن المواطنين بشأن توافر السلع

وقال وزير التموين، في تصريحات على هامش تفقد مطحن شركة وسط وغرب الدلتا بمحافظة الغربية، إن الوزارة تعمل على طمأنة المواطنين بشأن توافر السلع الأساسية.

وزير التموين: تعاقدات مع القطاع الخاص لتعزيز استقرار السوق من السلع

وأضاف فاروق أن التعاقدات مع القطاع الخاص مستمر وهو ما يعزز من استقرار السوق ويضمن استمرارية توافر السلع الأساسية.

وأكد الدكتور فاروق أن هناك تنسيقًا كبيرًا مع القطاع الخاص لضبط الأسعار وتحقيق توازن في السوق، مشددا على أن ضبط الأسعار ورقابة الأسواق هو جزء من العمل اليومي للوزارة.

ولفت إلى اجتماعات مكثفة مع منتجي الزيوت لتحقيق التعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان استقرار الأسعار.

وزير التموين: خطة لتحسين جودة الخبز البلدي

وأضاف الوزير أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المخابز وتحسين جودة الإنتاج، ضمن خطة شاملة لرفع كفاءة قطاع التموين في مختلف المحافظات.

وأكد أن هذا النهج يعكس رؤية الدولة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

واختتم وزير التموين تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة مستمرة في جهودها لضمان استقرار السوق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، داعيًا المواطنين إلى الثقة في منظومة التموين التي تعمل على تحقيق الأمن الغذائي للجميع.

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