وزير التموين: توافر السلع الأساسية وتحسين جودتها بأسعار مناسبة للمواطنين

أشاد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالدور الكبير الذي تلعبه محافظة الغربية في دعم المنظومة التموينية.

التموين تواصل جهودها لضمان توافر السلع الأساسية بجودة وأسعار مناسبة

وأكد وزير التموين أن الوزارة تواصل جهودها لضمان توافر السلع الأساسية بجودة وأسعار مناسبة، وتعمل على تحسين الخدمات من خلال تطوير مكاتب التموين والمجمعات الاستهلاكية، إضافة إلى تعزيز دور شركات الجملة لتوفير السلع للمواطنين”.

وكان اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، قد استقبل الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، صباح اليوم الأحد، بمكتبة بديوان عام المحافظة، في أول زيارة رسمية للوزير إلى المحافظة.

وتأتي الزيارة لتفقد عددًا من المشروعات الإنتاجية والخدمات والمنشآت التموينية التي تعمل على تقديم مختلف الخدمات للمواطنين.

و استعرض الطرفان أبرز الجهود التنموية والمشروعات الجارية في مجال التموين والتجارة الداخلية لخدمة مواطني المحافظة، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ،أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وأحمد عبود وكيل وزارة التموين في الغربية.

دعم منظومة التموين وتوفير السلع

وأعرب اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، عن خالص ترحيبه بالدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على أرض “عروس الدلتا” مشيدا بجهود وزارة التموين والتجارة الداخلية في دعم منظومة التموين وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، مؤكدًا أن الوزارة تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار في الأسواق، مؤكدًا على حرص المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم والتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

وأشار المحافظ إلى أن التنسيق والتعاون بين جميع الأجهزة التنفيذية ووزارة التموين يسهم بشكل كبير في مواجهة التحديات التي قد تواجه قطاع التموين والتجارة الداخلية.

وأضاف أن المحافظة تعمل جاهدة لدعم جهود الوزارة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وخاصة في ظل الظروف الراهنة، بهدف ضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وتحقيق الاستقرار في الأسواق.

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