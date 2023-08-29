طريقة عمل الكب كيك، شكلها مميز يعشقه الصغار ومذاقها لا يقاوم

طريقة عمل الكب كيك، الكب كيك من أنواع الكيك الفاخرة التى تناسب الحفلات وأعياد الميلاد كثيرا حيث تتميز بشكلها الفاخر الذى يجذب الكبار والصغار.

وطريقة عمل الكب كيك، سهلة وبسيطة وغير مكلفة، فهى تشبه طريقة الكيك العادى ويمكن تحضيرها بنكهات مختلفة حسب الرغبة.

وتقدم الشيف سارة احمد، طريقة عمل الكب كيك.

مكونات عمل الكب كيك:-

كوب ونصف دقيق

3 بيضات

نصف كوب زيت

نصف كوب لبن حليب

كيس فانيليا

ملعقة وربع بيكينج بودر

كوب ونصف سكر

طريقة عمل الكب كيك:-

نشعل الفرن ونتركه يسخن.

نحضر قوالب الكب كيك ونرص بها ورق الكب كيك المميز بشكله المعروف.

ثم نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به البيض والفانيليا ونخفق جيدا حتى يصبح لون البيض فاتح.

ثم نضيف له الزيت واللبن الحليب ونضرب جيدا.

ثم نضيف السكر تدريجيا ونضرب جيدا حتى يذوب السكر تماما.

ثم نحضر بولة عميقة وننخل بها الدقيق ونضيف له البيكينج بودر.

ثم نصب عليهم خليط البيض واللبن تدريجيا مع التقليب حتى نحصل على قوام الكيك المتجانس الناعم الخالى من أى تكتلات.

ثم نصب العجين فى قالب الكب كيك مع مراعاة ملء القوالب حتى المنتصف فقط لأن الكيك سيرتفع فى الفرن.

ثم ندخل الكيك الفرن الساخن ونتركه لمدة 20 دقيقة.

ثم نخرجها ونقوم بعمل اختبار نضج الكيك من خلال وضع السكين فى الكيك إذا خرج السكين نظيف فهذا يعنى أن الكيك جاهز، ولو كان السكين ملطخ بالعجين فيحتاج لدقائق أخرى فى الفرن.

ثم نخرج الكيك من الفرن ونتركها يبرد ويقدم بعدها.

طريقة عمل الكب كيك، فيتو

ولعمل الكب كيك بالشيكولاتة.

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مكونات عمل الكب كيك بالشيكولاتة:-

نصف كوب لبن حليب

كيس فانيليا

ملعقة وربع بيكينج بودر

كوب ونصف سكر

ربع كوب كاكاو خام

طريقة عمل الكب كيك:-

نشعل الفرن ونتركه يسخن.

نحضر قوالب الكب كيك ونرص بها ورق الكب كيك المميز بشكله المعروف.

ثم نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به البيض والفانيليا ونخفق جيدا حتى يصبح لون البيض فاتح.

ثم نضيف له الزيت واللبن الحليب ونضرب جيدا.

ثم نضيف السكر تدريجيا ونضرب جيدا حتى يذوب السكر تماما، ثم نضيف الكاكاو، ونضرب جيدا حتى تتجانس المكونات.

ثم نحضر بولة عميقة وننخل بها الدقيق ونضيف له البيكينج بودر.

ثم نصب عليهم خليط البيض واللبن تدريجيا مع التقليب حتى نحصل على قوام الكيك المتجانس الناعم الخالى من أى تكتلات.

ثم نصب العجين فى قالب الكب كيك مع مراعاة ملء القوالب حتى المنتصف فقط لأن الكيك سيرتفع فى الفرن.

ثم ندخل الكيك الفرن الساخن ونتركه لمدة 20 دقيقة.

ثم نخرجها ونقوم بعمل اختبار نضج الكيك من خلال وضع السكين فى الكيك إذا خرج السكين نظيف فهذا يعنى أن الكيك جاهز، ولو كان السكين ملطخ بالعجين فيحتاج لدقائق أخرى فى الفرن.

ثم نخرج الكيك من الفرن ونتركها يبرد ويقدم بعدها.