قطار يدهس عجوزا أثناء عبورها المزلقان فى سوهاج

لقيت عجوز مصرعها دهسها قطار أثناء عبورها مزلقان السكة الحديد البحرى بمدينة المنشاة بمحافظة سوهاج وتم نقل الجثة إلى مستشفى المنشاة تحت تصرف النيابة العامة.

قطار يدهس سيدة مسنة أثناء عبوره شريط السكة الحديد فى سوهاج



كان اللواء صبرى عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة المنشاة بدهس القطار السيدة نادية خلف محمود 60 عاما وذلك أثناء عبورها للمزلقان البحري ببندر المنشاه وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاه المركزي عن طريق إسعاف المنشاة والحادث تحت تصرف النيابة

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة للتصريح بدفن الجثة.

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