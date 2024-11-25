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حوادث

قطار يدهس عجوزا أثناء عبورها المزلقان فى سوهاج

قطار يدهس عجوزا أثناء
قطار يدهس عجوزا أثناء عبورها المزلقان فى سوهاج

لقيت عجوز مصرعها دهسها قطار أثناء عبورها مزلقان السكة الحديد البحرى بمدينة المنشاة بمحافظة سوهاج وتم نقل الجثة إلى مستشفى المنشاة تحت تصرف النيابة العامة.

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كان اللواء  صبرى عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة المنشاة  بدهس القطار السيدة نادية خلف محمود  60 عاما وذلك أثناء عبورها  للمزلقان البحري ببندر المنشاه وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاه المركزي عن طريق إسعاف المنشاة والحادث تحت تصرف النيابة

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة للتصريح بدفن الجثة.

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اصطدام قطار اللواء صبرى عزب مزلقان السكة الحديد مدير أمن سوهاج مركز شرطة المنشاة محافظة سوهاج مستشفى المنشاة المركزى

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