رفع درجة الاستعداد تحسبا لتقلبات الطقس المفاجئة فى سوهاج

وجه اللواء دكتور عبدالفتاح سراج محافظ برفع درجة الاستعداد بجميع الوحدات المحلية للمراكز والأحياء والقطاعات المختلفة وتفعيل غرف العمليات وذلك بعد تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد بوجود انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 4 - 5 درجات ونشاط للريح قد تكون مثيرة للأتربة والرمال واحتمالية سقوط أمطار على بعض المحافظات.

وأشار المحافظ إلى إنه أصدر توجيهاته بتفعيل غرفة الأزمات المركزية وربطها بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة والتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء وكافة القطاعات لمتابعة حالة الطقس أو أية تغييرات مناخية قد تحدث وتلقي أية بلاغات والتعامل الفوري معها وإتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة أي طارئ.



كما وجه "سراج " رؤساء الأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة أية تقلبات جوية قد تحدث مع مراجعة جاهزية كافة المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة الأزمات وتكليف مديرية الصحة برفع درجة الإستعداد في كافة المستشفيات والوحدات الصحية والتأكد من جاهزية كافة سيارات الإسعاف فضلًا عن إتخاذ إدارة المرور وهيئة الطرق التدابير اللازمة على الطرق السريعة والفرعية لمواجهة أية تداعيات.

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