بسبب سوء نظافة الفصول، إحالة المسئولين بمدرسة القبيصات بطهطا للتحقيق
أحال الدكتور أحمد خليفة مدير إدارة طهطا التعليمية بسوهاج العاملين بمدرسة القبيصات للتعليم الأساسى الجديدة بمركزطهطا للشئون القانونية للتحقيق وذلك لعدم الاهتمام بنظافة الفصول والفناء ودورات المياة والطرقات ووجود رواكد وإغلاق دورات بعض المياه أمام التلاميذ والطلاب ومخالفة اللوائح والقوانين المنظمة للعملية التعليمية.
إحالة العاملين بمدرسة القبيصات للتعليم الأساسى الجديدة للتحقيق
وجاء هذا القرار أثناء مرور مدير الادارة التعلمية ترافقه لجنة من المتابعة على مدارس إدارة طهطا التعليمية لمتابعة سير العملية التعليمية بمدارس الادارة.
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