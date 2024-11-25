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خارج الحدود

وزارة الصحة اللبنانية: 3768 شهيدا و15699 مصابا منذ بدء العدوان على البلاد

لبنان، فيتو
لبنان، فيتو

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء اليوم الإثنين، استشهاد 3768 شخصا وإصابة 15699 آخرين منذ بدء العدوان على البلاد.

مقتل 794 ضابطًا وجنديًّا وإصابة 781 بجروح خطيرة

ويوم الجمعة الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل 794 ضابطًا وجنديًّا وإصابة 781 بجروح خطيرة منذ بداية الحرب.

جيش الاحتلال يعترف بسقوط قوة تابعة له في كمين

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم  جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري: إن الحرب تكلفنا ثمنًا باهظًا.

وزعم دانيال هاجاري خلال مؤتمر صحفي، قائلًا: "قواتنا تعمل بشكل ممنهج من أجل سلب  حزب الله قدراته، وجنودنا قُتلوا أمس خلال تطهير أحد المواقع في كمين لمقاتلي حزب الله".

وادعى هاجاري بقوله: "هاجمنا مخازن أسلحة ومراكز قيادة لحزب الله ونواصل الإضرار بالبنية التحتية له وهاجمنا قيادات للجهاد الإسلامي في سوريا. قواتنا تحارب في شمال غزة وجباليا وبيت لاهيا سنهاجم أي محاولة لتهريب الأسلحة إلى حزب الله من سوريا".

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وزارة الصحة اللبنانية الصحة اللبنانية جيش الاحتلال الاحتلال حزب الله سوريا

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