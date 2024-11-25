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خارج الحدود

‏إذاعة جيش الاحتلال: قائد لواء جولاني يطلب إنهاء مهامه لهذا السبب

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أفادت ‏إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بأن قائد لواء جولاني يطلب إنهاء مهامه بعد إصابته بكمين لحزب الله في جنوب لبنان.

يوم الخميس، قال موقع معاريف العبري، إنه منذ بداية الحرب قتل 110 جنود من لواء جولاني في جبهتي غزة ولبنان.

مقتل 794 ضابطًا وجنديًّا وإصابة 781 بجروح خطيرة

ويوم الجمعة الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل 794 ضابطًا وجنديًّا وإصابة 781 بجروح خطيرة منذ بداية الحرب.

جيش الاحتلال يعترف بسقوط قوة تابعة له في كمين

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم  جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري: إن الحرب تكلفنا ثمنًا باهظًا.

وزعم دانيال هاجاري خلال مؤتمر صحفي، قائلًا: "قواتنا تعمل بشكل ممنهج من أجل سلب  حزب الله قدراته، وجنودنا قُتلوا أمس خلال تطهير أحد المواقع في كمين لمقاتلي حزب الله".

وادعى هاجاري بقوله: "هاجمنا مخازن أسلحة ومراكز قيادة لحزب الله ونواصل الإضرار بالبنية التحتية له وهاجمنا قيادات للجهاد الإسلامي في سوريا. قواتنا تحارب في شمال غزة وجباليا وبيت لاهيا سنهاجم أي محاولة لتهريب الأسلحة إلى حزب الله من سوريا".

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