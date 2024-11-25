أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الاثنين (آخر تحديث)

ننشر أسعار الذهب اليوم الإثنين في الأسواق المحلية وفقا لآخر تحديث لها خلال التعاملات المسائية.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4188 جنيهًا.

بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3665 جنيهًا.

أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3141جنيهًا.

وعلى صعيد الجنيه الذهب، فقد وصل سعره إلى نحو 29320 جنيهًا.

اسعار الذهب العالمية اليوم

يأتي هذا بعد أن انخفض سعر أونصة الذهب العالمي اليوم بنسبة 3% منخفضا بمقدار 82 دولار للأونصة، ليسجل الذهب أدنى مستوى اليوم عند 2629 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند 2711 دولار للأونصة. وذلك بعد أن شهد الذهب العالمي ارتفاع لخمس جلسات متتالية خلال الأسبوع الماضي مسجلًا ارتفاع بنسبة 6%.

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