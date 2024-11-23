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اقتصاد

أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم السبت (آخر تحديث)

اسعار الذهب اليوم،
اسعار الذهب اليوم، فيتو

ننشر أسعار الذهب اليوم السبت 23 - 11- 2024 في الأسواق المحلية وفقا لآخر تحديث لها.

 

أسعار الذهب اليوم قبل وبعد الزيادة 

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4314 جنيه، بعد أن كانت تسجل فى بداية الأسبوع الماضى نحو 4057 جنيه بزيادة تصل إلى 257 جنيها فى الجرام.

بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3775 جنيهًا بعد أن كانت تسجل 3550 جنيه فى بداية الأسبوع الماضى بزيادة تصل إلى 225 جنيه.

أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3235 جنيهًا،  بعد أن كان يسجل نحو 3042 جنيه فى بداية الأسبوع الماضى.

وعلى صعيد الجنيه الذهب، فقد وصل سعره إلى نحو 30200 جنيهً بعد أن كان يسجل نحو 28400 جنيه بزيادة تصل 1800 جنيه.

 

ارتفاع الذهب 28% العام الجاري 

ارتفع الذهب بأكثر من 28% هذا العام مدعومًا بمشتريات البنوك المركزية، وتحول سياسة "الاحتياطي الفيدرالي"، والتوترات الجيوسياسية في أوروبا والشرق الأوسط.

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