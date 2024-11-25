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محافظ الشرقية: المبادرات الصحية قدمت خدماتها لـ 449 ألف مواطن خلال أكتوبر

محافظ الشرقيةالمبادرات
محافظ الشرقيةالمبادرات الرئاسية قدمت 449الف مواطن بشهرأكتوبر

أشاد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بالجهود المبذولة من قبل مديرية الشئون الصحية وفرقها الطبية في تقديم الخدمات الصحية ضمن المبادرات الرئاسية، مشيرًا إلى أن تصدر المحافظة لجميع محافظات الجمهورية للشهر الثاني على التوالي يعكس مدى الالتزام والعمل الجاد من أجل صحة المواطنين.

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وأكد المحافظ أن هذا الإنجاز يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالإهتمام بصحة وسلامة المواطنين، مشيدًا بدور وزارة الصحة والسكان في دعم المنظومة الصحية بالمحافظة، ومعربًا عن شكره لجميع العاملين في المبادرات الرئاسية على تفانيهم في العمل، بما يضمن تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.

 

ووفقًا للتقرير الصادر عن وزارة الصحة والسكان، قدمت محافظة الشرقية خدماتها الصحية لـ448,995 مواطنًا خلال شهر أكتوبر في إطار مبادرات “100 يوم صحة” و”بداية جديدة لبناء الإنسان”. 

 

وقال  الدكتور هاني جمعة وكيل وزارة الصحة أن الخدمات الصحية المقدمة تنوعت كمبادرة دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان التي قامت  بتقديم الخدمة لـ157,761 سيدة ومبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية قدمت  الخدمة لـ228,879 مواطنًا، بالإضافة الى مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي: تقديم الخدمة لـ34,688 مواطنًا.

 

كما ان مبادرة دعم صحة الأم والجنين قدمت  الخدمة لـ 4,173 سيدة. ومبادرة فحص المقبلين على الزواج قدمت الخدمة لـ10,503 أفراد ومبادرة الكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة قدمت الخدمة لـ12,991 طفلا 

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وبذلك يكون إجمالي أعداد المستفيدين من خدمات المبادرات الرئاسية خلال شهر أكتوبر هو 448,995 مواطنًا ، ويؤكد هذا الإنجاز مدى التزام محافظة الشرقية وفرقها الطبية بتقديم خدمات صحية متميزة، ساعين دائمًا لتحقيق رؤية مصر

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