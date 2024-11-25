القناة 12 الإسرائيلية: النيابة ترفض طلب نتنياهو تأجيل الإدلاء بشهادته في قضايا الفساد

أعلنت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن النيابة رفضت طلب نتنياهو بشأن تأجيل الإدلاء بشهادته في قضايا الفساد.

وقبل وقت سابق من اليوم، ذكرت شبكة "سي إن إن" نقلًا عن مصدر مطلع، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وافق مبدئيًّا على اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله اللبناني.

نتنياهو وافق مبدئيا على اتفاق وقف إطلاق النار بلبنان

وأوضحت سي إن إن في تقريرها أن إسرائيل لا تزال لديها تحفظات على بعض تفاصيل الاتفاق وسيتم نقلها للحكومة اللبنانية.

وفي وقت سابق من اليوم قالت "القناة 14" الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كشف في مناقشات مغلقة، عن مخاوفه وأهدافه المتعلقة بالتسوية الخاصة بوقف إطلاق النار مع "حزب الله" في لبنان.

وأشارت القناة إلى أن نتنياهو حذر في المناقشات التي جرت في الأيام الماضية، من خطر في الوقت المتبقي لإدارة الرئيس جو بايدن، يتمثل بإمكانية اتخاذ خطوات أمريكية أحادية الجانب بشأن أي تسوية.

ووفق القناة، فإن نتنياهو أوضح أن "الشرط الأساسي في هذا الأمر هو أننا سنقرر ما يعتبر انتهاكا".

ومن الأهداف التي ذكرها نتنياهو في مناقشاته المتعلقة بالتسوية مع حزب الله في لبنان، وفق القناة الإسرائيلية، مسألة "فصل الساحات"، حيث قال: "بمجرد أن نوقع اتفاقا لوقف إطلاق النار مع حزب الله، على الرغم من أنهم دائما ما ربطوه بهدنة مماثلة في غزة، فإننا سنخضعهم ونقطع الروابط فيما بينهم (مع حماس)".

وأوضح نتنياهو أنه "بهذه الطريقة سيبقون معزولين (حماس)، وسيزداد الضغط عليهم للذهاب إلى صفقة لتبادل الرهائن".

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