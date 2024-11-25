خبير يوضح لـ "فيتو" أسباب رضوخ نتنياهو لوقف إطلاق النار مع حزب الله

رغم أن إسرائيل قضت على كل كبار قادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تقريبا، وأن الحاجة ملحة لتأمين إطلاق سراح المحتجزين لديها، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وحلفاءه يظلون رافضين لأي اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، في الوقت الذي تكتسب فيه الجهود الدبلوماسية لإنهاء القتال في لبنان زخما كبيرا.

نتنياهو لم يرضخ لوقف إطلاق النار حتى الآن

وتعليقا على ذلك، قال اللواء محمد عبد الواحد، الخبير الأمني والاستراتيجي، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن نتنياهو لم يرضخ لوقف إطلاق النار حتى الآن، ولكن ما يتم تداوله مجرد تصاريح إعلامية لم تدخل أرض الواقع أو التطبيق الفعلي لوقف إطلاق النار، فما يحدث في بيروت والقصف المستمر علي الضاحية الجنوبية وتدمير الضاحية الجنوبية في منطقة البقاع وتدمير القرى التي تعتبر الخط الأول في الجنوب اللبناني، كل هذا يدل على وجود مشروع كبير لنتنياهو يجب أن يحققه في لبنان.

وتابع: الإعلان عن قبول نتنياهو بوقف إطلاق النار أو الذهاب إلى مفاوضات كل هذا له أغراض سياسية أهمها ملء الفراغ السياسي الموجود خلال هذه الفترة حتى مجيء ترامب، فهو لا يحقق أي شيء، ولا حتى وقف لإطلاق النار في هذه الفترة.

يتم توظيف وقف إطلاق النار لتهدئة الرأي العام الدولي شديد الغضب

وألمح اللواء محمد عبد الواحد إلى أن نتنياهو لديه مشروع كبير، وبالتالي يتم توظيف وقف إطلاق النار لتهدئة الرأي العام الدولي شديد الغضب، فسلوك إسرائيل حيال إدانة المحكمة الجنائية لنتنياهو واتهامه بأنه مجرم حرب، وإصدار مذكرة اعتقال ضده هو ووزير دفاعه، أملا في تهدئة المنطقة حتى لا تشتعل من قبل إيران التي لم ولن تسكت عن تدمير حزب الله أحد أذرعها القوية، وإلهاء الرأي العام العالمي بأن هناك مفاوضات وأحاديث نتنياهو لوقف الحرب، وبالتالي إبعاد تفكيره عن الجرائم التي ترتكب في المنطقة.

واختتم أن الاحتلال يزعم الدعوة إلى وقف اطلاق النار واستمرار حزب الله في القصف، وبالتالي يدعي أن حزب الله هو الذي يعارض وقف إطلاق النار، ومن ثم يمرر ضربات قاسية في الجنوب اللبناني.

وأضاف الخبير الأمني والاستراتيجي: فنحن لن نتحدث عن وقف إطلاق النار حتي يتم التنفيذ الفعلي وحتى تكون هناك بوادر ايجابية من قبل نتنياهو والحكومة الإسرائيلية، نستطيع من خلالها أن نقول إن هناك تهدئة في المنطقة وكذلك وقف اطلاق نار إسرئيلي وعدم هدم القرى.

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