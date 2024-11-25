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رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة أهلي جدة والعين الإماراتي بدوري أبطال آسيا

اهلي جدة، فيتو
اهلي جدة، فيتو

 أعلن المديران الفنيان لمباراة  أهلي جدة والعين الإماراتي تشكيل الفريقين للقاء الذي سيقام اليوم الإثنين في دوري أبطال آسيا، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات.

تشكيل أهلي جدة أمام العين

 

تشكيل العين أمام أهلي جدة 

 

موعد مباراة أهلي جدة والعين في دوري أبطال آسيا

 ومن المقرر أن يكون موعد مباراة الأهلي والعين في دوري أبطال آسيا، مساء اليوم الاثنين، في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة «الخامسة بتوقيت مكة المكرمة.


والتقى العين الإماراتي والأهلي السعودي في 8 مباريات بجميع البطولات، 4 بدوري أبطال آسيا، ومرتين بكأس الخليج أبطال الدوري عام 1985، ومثلهما وديتين.

 

وفاز العين 3 مرات، بينما انتصر الأهلي مرتين، وتعادلا خلال 3 مواجهات، وسجل الفريق الإماراتي 10 أهداف، واستقبل 11 هدفا.


ولم يحقق الأهلي أي انتصار على العين في البطولة الآسيوية؛ إذ التقى الفريقان في 4 مباريات بدوري أبطال آسيا من قبل، انتصر الفريق الإماراتي في اثنتين، وتعادلا في مثلهما.

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