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رياضة

رياض محرز يقود أهلي جدة للفوز على الفيحاء 0/1 بالدوري السعودي (صور)

رياض محرز
رياض محرز

فاز فريق أهلي جدة على الفيحاء بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري السعودي.

وسجل رياض محرز هدف الفوز لصالح فريق أهلي جدة في الدقيقة 21 من ركلة جزاء. 

تشكيل أهلي جدة أمام الفيحاء 

تشكيل الفيحاء أمام أهلي جدة 

ترتيب الفيحاء وأهلي جدة، في الدوري  السعودي

وبتلك النتيجة، يتقدم فريق الأهلي إلى المركز السادس في ترتيب الدوري السعودي برصيد 17 نقطة، بينما يتواجد الفيحاء في المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط فقط. 

 

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