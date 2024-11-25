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جامعة القناة تستقبل الرحلات العلمية لطلاب مدارس الإسماعيلية (صور)

جانب من الزيارة،
جانب من الزيارة، فيتو

 استقبلت جامعة قناة السويس وفدًا طلابيًا من مدرستي الإسماعيلية الرسمية للغات والعقادة الابتدائية، وذلك ضمن سلسلة الزيارات المدرسية التي تنظمها إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 

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زيارة كليتي الطب البيطري والزراعة 

شملت الزيارات كليتي الطب البيطري والزراعة، حيث تمت تحت إشراف الدكتورة داليا منصور، عميد كلية الطب البيطري، والدكتور محمود فرج، عميد كلية الزراعة. 
 

 

 

بداية الجولة بكلية الطب البيطري 

بدأت الجولة بـكلية الطب البيطري، حيث زار الطلاب متحف الحياة البرية، وخلالها قدم الدكتور جمال جمعة مدني، الأستاذ المتفرغ بالكلية، شرحًا تفاعليًا حول بيئات الحيوانات البرية، أنماط هجرة الطيور، والأنواع المختلفة من الطيور البرية والحيوانات المفترسة.  

 

ثم توجه الطلاب إلى كلية الزراعة، حيث استمعوا إلى ندوة علمية حول التنوع البيولوجي قدمها الدكتور محمد شبل، الأستاذ بقسم وقاية النبات.  

أهمية التنوع البيولوجي 

تناولت الندوة أهمية التنوع البيولوجي، وأنواع الحشرات والنحل، ودورها في الحفاظ على التوازن البيئي. 

كما تضمنت الزيارة جولة في قسم الألبان، حيث شاهد الطلاب عمليات تصنيع منتجات مثل الجبن الدمياطي والقريش، الزبادي، والآيس كريم.  

جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة، فيتو

وقام  وليد غريب، مدير الإنتاج، بمرافقة الطلاب وشرح خطوات التصنيع. 

أشرف على التنفيذ الدكتور محمد وصفي، وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد الشبراوي، وكيل كلية الطب البيطري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 وقامت بتنظيم الزيارات إيفون حبيب، مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 

تقديم تجربة تعليمية متكاملة

تُعد هذه الزيارات دليلًا على حرص جامعة قناة السويس على تقديم تجربة تعليمية متكاملة تربط بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي، مع تعزيز دورها المجتمعي في رفع الوعي العلمي لدى الأجيال الناشئة.
 وأشارت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أهمية هذه الزيارات في تنمية وعي الطلاب بالأنشطة العلمية والمجتمعية التي تقدمها الكليات، مؤكدةً أن الجامعة مستمرة في تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تجمع بين الترفيه والتعليم.

 

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جامعة القناة جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور جولات علمية رحلات علمية كلية الطب البيطري

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