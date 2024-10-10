محافظ الإسماعيلية: التعليم هو السبيل الوحيد للنجاح والوصول للأهداف

قام اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الخميس، بحضور طابور الصباح وأداء تحية العلم بالمدرسة الرسمية المتميزة للغات.

أبرز الحضور خلال اللقاء

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، الدكتور سامي فضل مدير مديرية التربية والتعليم، وعدد من قيادات التربية والتعليم بالمحافظة.

جانب من الجولة،فيتو

حضور طابور الصباح

وحرص محافظ الإسماعيلية على حضور طابور الصباح والاستماع للإذاعة المدرسية وفقرات عن حرب أكتوبر، وفقرة فنية قدمتها طالبات المرحلة الابتدائية، وحضور أداء تحية العلم.

محافظ الإسماعيلية يقدم التهنئة للتلاميذ

وفي كلمته قدَّم محافظ الإسماعيلية التهنئة للتلاميذ بمناسبة العام الدراسي الجديد، وبمناسبة أعياد أكتوبر المجيدة، متمنيًا أن يكون عامًا مليئًا بالنجاح والتفاؤل، مؤكدًا على أهمية التعليم والالتزام بالحضور بكافة الصفوف الدراسية، ناصحًا الطلبة والطالبات بضرورة البحث والتعلم الدائم، لأن التعليم هو سبيلهم للنجاح والوصول لأهدافهم.

جانب من الجولة،فيتو

تحفيز التلاميذ

وطالب "أكرم" المعلمين بضرورة تحفيز التلاميذ للالتزام بالحضور داخل المدرسة، وتنمية قيم الولاء والانتماء لمدرستهم ومن ثم وطنهم، وعدم اقتصار التعليم على الكتب المدرسية فقط، وتعليمهم الحفاظ على نظافة المدرسة والشارع، وأن تكون المدرسة إضافة للتلاميذ.

خلق علاقة ترابط وثيقة

وأكد على ضرورة خلق علاقة ارتباط وثيقة بين الطالب ومدرسته، مشيرًا أن معيار التقييم هو حب الطالب لمدرسته والحضور إليها بشكل منتظم ودائم.

وفي ختام جولته، حضر محافظ الإسماعيلية عرضًا فنيًّا لطلبة رياض الأطفال عن انتصارات أكتوبر وأعرب عن سعادته بالروح التي قدم بيها الأطفال العرض الفني المتميز، مشيدًا بالقائمين على العملية التعليمية واهتمامهم بالأنشطة وتوفير كافة سبل الرعاية والدعم للطلاب المتميزين وأصحاب المواهب والمبدعين، كما أكد على جميع المسئولين بتكثيف أعمال المتابعة لجميع المدارس وتوفير كافة السُبل لانتظام العملية التعليمية..

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