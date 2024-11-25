استقالة مدير المنتخب السعودي

أعلن حسين الصادق، مدير المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، استقالته من منصبه وتقدم باعتذار لاتحاد الكرة عن عدم الاستمرار في مهام عمله.



الصادق عمل مديرًا للمنتخب السعودي في عهد المدرب السابق، الإيطالي روبرتو مانشيني، وواصل عمله مع المدرب الجديد الفرنسي هيرفي رينارد، قبل أن يعلن اليوم الإثنين استقالته.

وتقدم اتحاد الكرة السعودي عبر الحساب الرسمي على "إكس" بالشكر للصادق على الفترة التي قضاها كمدير للمنتخب متمنيًا له التوفيق في المستقبل.



وكان "الأخضر" تلقى خسارة بهدفين دون رد أمام مضيفه إندونيسيا في الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم، لتتعقد حساباته في التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم.



ويحتل المنتخب السعودي حاليًا المركز الرابع برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن كل من إندونيسيا "الثالث"، والبحرين الخامس والصين السادس، بينما يتصدر الترتيب منتخب اليابان بـ16 نقطة يليه المنتخب الأسترالي بـ 7 نقاط.

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