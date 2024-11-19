الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
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رياضة

أرقام سلبية بالجملة في سقوط منتخب السعودية التاريخي أمام إندونيسيا

السعودية
السعودية

خسر منتخب السعودية أمام نظيره منتخب إندونسيا، بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء على ملعب «جيلورا بونج كارلو»، ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة 3 بالمرحلة الثالثة من مباريات تصفيات كأس العالم 2026.

سجل هدف منتخب إندونسيا اللاعب مارسيلينو فيردينان في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول، قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 57.

أرقام سلبية للأخضر في تصفيات كأس العالم

 المنتخب السعودي يتعثر في أول ثلاث مباريات في تصفيات كأس العالم النهائية على أرضه.

خسر  المنتخب السعودي لأول مرة تاريخيًا في تصفيات كأس العالم داخل مدينة جدة

خسر المنتخب السعودي للمرة الأولى أمام أندونيسيا

حقق المنتخب السعودي أسوأ بداية في تاريخ التصفيات النهائية بعد مرور 6 جولات

 المنتخب السعودي يفشل في التسجيل في أربع مباريات متتالية في تصفيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه

 المنتخب السعودي يمتلك أسوأ هجوم في التصفيات النهائية حتى الآن بـ3 أهداف بالتساوي مع البحرين وفلسطين

تشكيل السعودية أمام اندونيسيا 

تشكيل إندونيسيا أمام السعودية 

مباراة السعودية وإندونيسيا في تصفيات كأس العالم 2026

الجدير بالذكر أنه سيتأهل متصدر كل مجموعة ووصيفه فقط إلى منافسات بطولة كأس العالم 2026 القادم في الدول المذكورة.

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