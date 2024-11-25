الإثنين 25 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

رؤساء الهيئات الإعلامية يؤدون اليمين الدستورية أمام النواب

رؤساء الهيئات الإعلامية
رؤساء الهيئات الإعلامية يؤدون اليمين أمام مجلس النوان

يشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسات المقبلة أداء رؤساء الهيئات الإعلامية المستقلة، اليمين الدستورية، بعد قرار رئيس الجمهورية بالتشكيلات الجديدة.

تعيين رؤساء الهيئات الإعلامية بقرار من رئيس الجمهورية

يأتي ذلك بعدما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، 3 قرارات جمهورية بتشكيل كل من:  المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام برئاسة خالد محمود عبد العزيز، والهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة عبد الصادق الشوربجي، والهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة أحمد المسلماني.

رؤساء الهيئات الإعلامية يؤدون اليمين الدستورية أمام مجلس النواب

ويؤدي رؤساء الهيئات الإعلامية اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، تفعيلا للقوانين التي تنظم عمل هذه الهيئات.

 

رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يؤدي اليمين أمام مجلس النواب

 

ومن المقرر أن يؤدي  خالد محمود عبد العزيز، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، رئيسًا المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، تفعيلًا للمادة 77 من قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والتي تنص على: يؤدي رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يمينا أمام مجلس النواب قبل ممارسة عمله نصها الآتي:  أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته، وأن أؤدي مهمتي بالأمانة والصدق.

 

رئيس الهيئة الوطنية للإعلام يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب

 

كما يؤدي أحمد المسلماني، اليمين الدستورية رئيسًا للهيئة الوطنية للإعلام، عملا بالقانون رقم 178 لسنة 2018 بشأن الهيئة الوطنية للإعلام، من المقرر أن يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، حيث تنص المادة 9 على: يؤدي رئيس الهيئة يمينا أمام مجلس النواب قبل ممارسة عمله، نصها الآتي: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته، وأن أؤدي مهمتي بالأمانة والصدق".

 

رئيس الهيئة الوطنية للصحافة يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب

ويؤدي عبد الصادق الشوربجي، اليمين الدستورية، رئيسًا للهيئة الوطنية للصحافة، وفقًا للقانون رقم 179 لسنة 2018 بشأن الهيئة الوطنية للصحافة اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، حيث تنص المادة 9 على: يؤدى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة يمينًا أمام مجلس النواب قبل ممارسة عمله نصها الآتي: أُقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته، وأن أؤدي مهمتي بالأمانة والصدق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النواب مجلس النواب اليمين الدستورية الإعلامية الهيئات الاعلامية

مواد متعلقة

استمرار عبد الصادق الشوربجي في رئاسة الوطنية للصحافة

خالد عبدالعزيز رئيسًا للمجلس الأعلى للإعلام خلفًا لكرم جبر

الأكثر قراءة

تكليف حاسم من السيسي لرئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي

أول رد فعل من سعد الصغير عقب سجنه 3 سنوات بتهمة تعاطي المخدرات (فيديو وصور)

السجن المشدد 3 سنوات للمطرب سعد الصغير بتهمة تعاطي المخدرات

تقرير الطب الشرعي: حالة سعد الصغير الصحية تستدعي تعاطي الترامادول

رؤساء الهيئات الإعلامية يؤدون اليمين الدستورية أمام النواب

سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزى اليوم الاثنين

زيادة أسعار بيبسي كولا مصر، وهذا موعد التطبيق

هل يحق لـ سعد الصغير الاستئناف على سجنه 3 سنوات بتهمة تعاطى المخدرات؟

منوعات

المزيد

تحطم طائرة شحن تابعة لشركة DHL في ليتوانيا

إحباط محاولة أم لبيع طفلتها مقابل 80 ألف دولار

هدمت منازل وأسقطت أعمدة الكهرباء والأشجار، عاصفة قوية تضرب 5 ولايات في تركيا (فيديو)

الصين تطلق قمرين اصطناعيين جديدين إلى الفضاء (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو السكر اليوم الاثنين 25-11-2024 في الأسواق؟

سعر الألومينوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الأحد 24/11/2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 24/11/2024

بكام كيلو السكر اليوم الأحد 24-11-2024 في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

رؤساء الهيئات الإعلامية الجديدة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سعيد بن المسيب (2 – 3)

الشعراوي يروي كيف بدأت قصة النبي إبراهيم مع تحطيم أصنام قومه (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 25 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية