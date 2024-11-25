رؤساء الهيئات الإعلامية يؤدون اليمين الدستورية أمام النواب

يشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسات المقبلة أداء رؤساء الهيئات الإعلامية المستقلة، اليمين الدستورية، بعد قرار رئيس الجمهورية بالتشكيلات الجديدة.

تعيين رؤساء الهيئات الإعلامية بقرار من رئيس الجمهورية

يأتي ذلك بعدما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، 3 قرارات جمهورية بتشكيل كل من: المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام برئاسة خالد محمود عبد العزيز، والهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة عبد الصادق الشوربجي، والهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة أحمد المسلماني.

رؤساء الهيئات الإعلامية يؤدون اليمين الدستورية أمام مجلس النواب

ويؤدي رؤساء الهيئات الإعلامية اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، تفعيلا للقوانين التي تنظم عمل هذه الهيئات.

رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يؤدي اليمين أمام مجلس النواب

ومن المقرر أن يؤدي خالد محمود عبد العزيز، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، رئيسًا المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، تفعيلًا للمادة 77 من قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والتي تنص على: يؤدي رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يمينا أمام مجلس النواب قبل ممارسة عمله نصها الآتي: أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته، وأن أؤدي مهمتي بالأمانة والصدق.

رئيس الهيئة الوطنية للإعلام يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب

كما يؤدي أحمد المسلماني، اليمين الدستورية رئيسًا للهيئة الوطنية للإعلام، عملا بالقانون رقم 178 لسنة 2018 بشأن الهيئة الوطنية للإعلام، من المقرر أن يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، حيث تنص المادة 9 على: يؤدي رئيس الهيئة يمينا أمام مجلس النواب قبل ممارسة عمله، نصها الآتي: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته، وأن أؤدي مهمتي بالأمانة والصدق".

رئيس الهيئة الوطنية للصحافة يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب

ويؤدي عبد الصادق الشوربجي، اليمين الدستورية، رئيسًا للهيئة الوطنية للصحافة، وفقًا للقانون رقم 179 لسنة 2018 بشأن الهيئة الوطنية للصحافة اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، حيث تنص المادة 9 على: يؤدى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة يمينًا أمام مجلس النواب قبل ممارسة عمله نصها الآتي: أُقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته، وأن أؤدي مهمتي بالأمانة والصدق.

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