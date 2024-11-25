استمرار عبد الصادق الشوربجي في رئاسة الوطنية للصحافة

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رقم 519 لسنة 2024، والخاص بتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة - لمدة أربع سنوات.

وجاء القرار أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 179 لسنة 2018 بإصدار قانون الهيئة الوطنية للصحافة وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 677 لسنة 2020 وبناء على ترشيح مكتب مجلس النواب، تقرر تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة - لمدة أربع سنوات - برئاسة عبد الصادق محمد الشوربجي وعضوية كل من:

- المستشار محمود فؤاد محمود عمار - نائب رئيس مجلس الدولة.

- ياسر سمير صبحي - ممثلًا لوزارة المالية.

- علاء الدين كمال محمد ثابت - من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.

- عمرو رأفت محمد الخياط - من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.

- حمدى عثمان عاشور عثمان رزق - ممثلًا للصحافة القومية.

- سامح سامي محروس رزق الله - ممثلا للصحافة القومية.

- أسامة سعيد محمد عثمان أبو باشا - ممثلًا للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية.

- سحر عبد العزيز الجعارة - من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.

ويعامل رئيس وأعضاء الهيئة بذات المعاملة المالية الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 677 لسنة 2020 المشار إليه.

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