الإثنين 25 نوفمبر 2024
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سياسة

استمرار عبد الصادق الشوربجي في رئاسة الوطنية للصحافة

عبدالصادق الشوربجي
عبدالصادق الشوربجي

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رقم 519  لسنة 2024، والخاص بتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة - لمدة أربع سنوات.

وجاء القرار أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 179  لسنة 2018  بإصدار قانون الهيئة الوطنية للصحافة  وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 677  لسنة 2020 وبناء على ترشيح مكتب مجلس النواب، تقرر تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة - لمدة أربع سنوات - برئاسة عبد الصادق محمد الشوربجي وعضوية كل من:
- المستشار محمود فؤاد محمود عمار - نائب رئيس مجلس الدولة.
- ياسر سمير صبحي - ممثلًا لوزارة المالية.
- علاء الدين كمال محمد ثابت - من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.
- عمرو رأفت محمد الخياط - من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.
- حمدى عثمان عاشور عثمان رزق - ممثلًا للصحافة القومية.
- سامح سامي محروس رزق الله - ممثلا للصحافة القومية.
- أسامة سعيد محمد عثمان أبو باشا - ممثلًا للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية.
- سحر عبد العزيز الجعارة - من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.

ويعامل رئيس وأعضاء الهيئة بذات المعاملة المالية الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 677  لسنة 2020 المشار إليه.

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