خالد عبدالعزيز رئيسًا للمجلس الأعلى للإعلام خلفًا لكرم جبر

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 518 لسنة 2024، بشأن تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمدة 4 سنوات، وذلك في العدد رقم 47 مكرر في 24 نوفمبر 2024، تحت رئاسة خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق.

التشكيل الجديد للمجلس الأعلى للإعلام

وجاء في المادة الأولى من القرار: يُشكل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمدة 4 سنوات برئاسة خالد محمود عبد العزيز محمود وعضوية كل من:

1- المستشار عبد السلام عبد المجيد عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة.

2- الدكتور محمود أحمد ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

3- الدكتور حسام عبد المولى صفر ممثلًا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

4- عبد المحسن سلامة عثمان سيف الدين من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.

5- علا كمال السيد الشافعي صحفية.

6- عصام الأمير إسماعيل خليل - إعلامي.

7- عادل محمد إبراهيم حمودة من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.

8- الدكتورة منى محمد سعيد الحديدي ممثلًا للمجلس الأعلى للجامعات.

خالد عبد العزيز رئيسًا للمجلس الأعلى للإعلام

وجاء في المادة الثانية من القرار أنَّه يعامل رئيس وأعضاء المجلس بذات المعاملة المالية الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 675 لسنة 2020 المشار إليه.

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