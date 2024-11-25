الإثنين 25 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الاحتلال يطالب بإخلاء مبانٍ في حارة حريك بضاحية بيروت الجنوبية

لبنان، فيتو
لبنان، فيتو

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين تحذيرًا ا لإخلاء مبانٍ في حارة حريك بضاحية بيروت الجنوبية

شنت قوات الاحتلال، مساء  امس الأحد، غارات جوية مكثفة ومتتالية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأصدرت دولة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، أوامر إخلاء جديدة شملت 10 مبان في الضاحية الجنوبية لبيروت.

بيروت يقابلها تل أبيب

ونشر حزب الله اللبناني  تحذير أمينه العام نعيم قاسم لإسرائيل، من أن قصف بيروت سيقابله قصف تل أبيب، وذلك تزامنا مع هجوم صاروخي غير مسبوق نفذه حزب الله على إسرائيل.

ونشر الإعلام الحربي في حزب الله صورة، تظهر آثار الدمار جراء سقوط صواريخ على طريق سريع في إسرائيل، وعليه إشارات تدل على الطريق إلى مناطق إسرائيلية بينها تل أبيب، بالإضافة إلى إشارة عليها تحذير من سقوط صواريخ.

وكتب الإعلام الحربي على الصورة: "بيروت يقابلها تل أبيب".

صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب

ومن قليل، دوت صافرات الإنذار، في تل أبيب وسط إسرائيل.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بإطلاق 340 صاروخا من ‎لبنان تجاه دولة الاحتلال منذ صباح اليوم وتشغيل صافرات الإنذار قرابة 500 مرة.

هروب 4 ملايين إسرائيلي إلي الملاجئ

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن مصدر عسكري إن: قرابة 4 ملايين شخص دخلوا الأحد إلى الغرف المحصنة والملاجئ في إسرائيل.

إصابة 10 إسرائيليين في نهاريا وحيفا

وذكرت وسائل إعلام عبرية اليوم الأحد، أن 10 إسرائيليين أصيبوا في نهاريا وحيفا وبيتاح تكفا إثر إطلاق صواريخ من لبنان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاحتلال الإسرائيلي الضاحية الجنوبية لبيروت بيروت جيش الإحتلال الإسرائيلي دولة الاحتلال الاسرائيلي جيش الاحتلال

مواد متعلقة

إذاعة جيش الاحتلال تكشف عن أول وجهة خارجية لـ جالانت بعد صدور مذكرة اعتقاله

متطرف وفقد ابنه بحرب غزة، من هو يحيئيل لايتر سفير الاحتلال الجديد لدى أمريكا؟

قوات الاحتلال تشن غارات جوية مكثفة على الضاحية الجنوبية لبيروت

الأكثر قراءة

زيادة أسعار بيبسي كولا مصر، وهذا موعد التطبيق

موعد مباراة شباب مصر وتونس في دورة شمال إفريقيا والقناة الناقلة

الشعراوي يروي كيف بدأت قصة النبي إبراهيم مع تحطيم أصنام قومه (فيديو)

اليوم، الداخلية تجري قرعة الحج في الأقصر وأسيوط والفيوم والمنوفية

"الطفولة والأمومة" يحبط زواج طفلة تبلغ من العمر 15 عامًا قبل خروجها من الكوافير بالدقهلية

تحول مفاجئ في مستقبل فان دايك مع ليفربول

مستجدات تعزيز الشراكة الاستراتيجية المصرية السعودية، تعظيم الاستثمار المباشر ومشروع الربط الكهرباء الأبرز

وزير الداخلية يأذن لـ 21 شخصًا بالحصول على الجنسيات الأجنبية

منوعات

المزيد

هدمت منازل وأسقطت أعمدة الكهرباء والأشجار، عاصفة قوية تضرب 5 ولايات في تركيا (فيديو)

الصين تطلق قمرين اصطناعيين جديدين إلى الفضاء (فيديو)

صانع محتوى يرسل لرونالدو هدية الـ 50 مليون (فيديو)

عريضة تطالب باستقالة رئيس الوزراء بريطانيا

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو السكر اليوم الاثنين 25-11-2024 في الأسواق؟

سعر الألومينوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الأحد 24/11/2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 24/11/2024

بكام كيلو السكر اليوم الأحد 24-11-2024 في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

يجب الالتزام بها.. تعليمات هامة للفائزين بقرعة الحج 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الشعراوي يروي كيف بدأت قصة النبي إبراهيم مع تحطيم أصنام قومه (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 25 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 25 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية