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خارج الحدود

سفير إسرائيل لدى واشنطن: التوصل لاتفاق مع لبنان قد يحدث خلال أيام

سفير إسرائيل، فيتو
سفير إسرائيل، فيتو

قال سفير إسرائيل لدى الولايات المتّحدة الأمريكية مايكل هرتزوغ: "نحن قريبون من التّوصّل إلى اتفاق في  ​لبنان​، ويمكن أن يحدث ذلك في غضون أيّام. نحن بحاجة فقط إلى إغلاق الزّوايا الأخيرة"، حسبما ذكر فى حديثه هذا الصّباح لإذاعة الجيش الإسرائيلي.

 

وكان موقع "أكسيوس" الأمريكي قد أكد نقلًا عن مسئول إسرائيلي "كبير"، أن إسرائيل تتجه صوب إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان مع حزب الله.

وذكر تقرير منفصل من هيئة البث العامة الإسرائيلية نقلًا عن مسئول إسرائيلي، أنه لم يتم إعطاء أي ضوء أخضر لإبرام اتفاق في لبنان، مضيفًا أن ثمة قضايا لا تزال في حاجة إلى حل.

ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن المبعوث الأمريكي آموس هوكستين قوله، إن ما نقل عن أن إسرائيل أعطت الضوء الأخضر، للمضي قدما نحو الاتفاق مع لبنان، "ليس دقيقًا".

 

وأفاد موقع "أكسيوس" في وقت سابق، مساء الأحد، بأن هوكستين أبلغ السفير الإسرائيلي لدى واشنطن أنه في حال لم ترد إسرائيل بشكل إيجابي في الأيام المقبلة على اقتراح وقف إطلاق النار مع لبنان، فإنه سينسحب من جهود الوساطة.

حرية التصرف في حال خرق الاتفاق


وأكد المصدر أن "نتنياهو سيجري مشاورات أمنية محدودة مع الوزراء ليل الأحد، وستركز المناقشات الآن على حرية عمل الجيش الإسرائيلي في منطقة الحدود السورية اللبنانية".

ووفقًا لهيئة البث، فإن إسرائيل حصلت على ضمانات من الولايات المتحدة بـ"حرية التصرف في حال خرق الاتفاق".

وفي ذات السياق، نقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، إن هناك إمكانية لإبرام اتفاق مع لبنان في وقت مبكر من هذا الأسبوع.

 

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محافظ البنك المركزي التشيلي دونالد ترامب سفير اسرائيل ​لبنان وقف إطلاق النار في لبنان حزب الله

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